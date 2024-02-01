吳偉豪為新劇練武慘致內傷　鄺潔楹江嘉敏周身瘀

藝人吳偉豪、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）及江嘉敏即將為無綫新劇《武林》開拍，由於眾人之前已開始秘密練兵，身手都有番咁上下，不過苦練之時難免受傷，Judy、嘉敏周身瘀，吳偉豪更搞到內傷。

吳偉豪接受東網獨家訪問時謂：「打戲嚟講我之前都有試過，《非常檢控官》都有打過吓，但係今次完全唔同，有啲偏向中國武術，主要用拳，唔使用棍用劍。」說到他之前曾學詠春，會否對打戲有幫助時，他謂：「嗰陣詠春學咗一年，但都係好表面咁學，我覺得都有用，潛意識有啲嘢幫到我，練功主要學擺好姿勢，打得靚啲，到正式拍攝時可以慳番時間，唔使執啲細位，而且監製有啲特別拍攝手法，搵我試吓打出嚟有咩效果，我同師傅拍咗段片，雖然表面冇咩瘀傷，但返到屋企隻手好痛。（即係內傷？）我唔知係咪內傷，可能係啲瘀未散出嚟，同佢哋打獲益良多，希望拍出嚟可以更有說服力。」

身形嬌小的鄺潔楹坦言現時練武進度可說是合格，但還未達到自己與監製心目中的理想程度：「之前監製畀條片我參考，片中個女仔耍棍係可以做到見唔到支棍，好有速度。（有冇瘀？）點都有啲，玩兵器真係好難避，始終自己肌肉唔多，每次訓練都3、4小時，攞住支棍轉20幾次已經超級攰，都好難想像真正拍時會點，依家練習好多時都會扑到自己個頭。」說到她身形瘦削，會否吃多一點時，她指最近返而吃得清，因為之前節日吃了太多薄餅、薯片。」

曾於劇集《新四十二章》有不少動作戲的江嘉敏坦言已練習了3、4個月：「我係練掌，有同Judy對打，但佢哋有武器，我赤手空拳，擋嗰陣會好痛，練八卦掌時隻腳都好攰。」