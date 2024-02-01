《飛常日誌》收視全面攀升　馬國明嗌添食

無綫劇集《飛常日誌》在新一年迎來收視喜訊，錄得平均21.9點收視，超越上年一線劇集的總平均收視，廣東省收看人數更飆升34%。馬國明因此一吐「悶」氣，並期望劇集添食。

馬國明、蔡思貝、高海寧和洪永城主演的無綫劇集《飛常日誌》講述香港國際機場的日常運作，此劇得到機管局的全力支持，其拍攝亦獲讚寫實、貼地。劇集上周圓滿播出，並取得21.9點收視的好成績，對比2023年全年一線劇集跨平台直播錄得的20.3點收視，上升了1.6點，意味着此劇平均每分鐘收看人數由130萬7千增加到142萬1千。劇集還受到各年齡層觀眾的喜愛，尤其是高職位、高學歷和家庭購物決策者，這3類觀眾的升幅超過兩成。

《飛常日誌》在內地亦大受歡迎，廣東省的收看人數飆升，平均每分鐘有近140萬觀眾捧場，對比去年一線劇集的總平均收視激增34%，力壓《新聞女王》、《破毒強人》和《隱形戰隊》等熱播劇集。整體而言，《飛常日誌》在香港和廣東省累積觀眾人數高達1,060萬人。此劇在myTV SUPER累積串流觀看次數則達到1,468,665次，在回看排行榜位列第4。此外，TVB官方帳號在各大社交平台發布的劇集影片視訊，觀看次數更超過900萬次，微博累計話題閱讀量超1,660萬。

對機場親切感倍增

馬國明對於劇集報捷感到很高興，希望能夠添食，更一吐悶氣：「出街嘅時候曾經有人話『又係馬明好悶喎』，依家收視好代表仲有好多觀眾鍾意睇馬明，好多謝網民喺社交網留言支持，我都好感動，有一班支持自己嘅fans。」他還表示拍攝後對香港國際機場更加引以為傲：「拍完之後對機場感覺強咗好多，好有親切感，再去機場有種回家嘅感覺，劇集令我對機場了解多好多，亦為香港有呢個屬於我哋嘅國際機場而驕傲。」蔡思貝亦感恩有好收視：「希望觀眾睇完有輕鬆嘅心情，同埋見識到機場嘅偉大。」

高海寧洪永城愛意綿綿

高海寧認為《飛常日誌》取得好收視代表着新一年有好開始。她指雖然此劇只有10集，但在機場實景拍攝了3個月，製作時間相當長，相信觀眾也看得出製作的用心，加上故事寫實，她有信心會令更多觀眾喜歡這類寫實劇。

劇中高海寧與洪永城分別飾演機場客運服務經理和保安經理，兩人的感情線令人印象深刻。洪永城一直在高海寧身邊，支持她與前夫爭取小朋友的撫養權，更鍥而不捨地追求對方。高海寧特別喜歡這條感情線，她覺得溫馨還淡淡然，令人會心一笑。

劉穎鏇挑戰做飛機師

劉穎鏇剛在台慶頒獎禮奪得「飛躍進步女藝員」獎，而在《飛常日誌》中扮演空姐的她，被網民封為「最靚空姐」。她表示拍攝過程非常開心，希望能有續集，可以再扮演空姐，或者挑戰飾演飛機師：「今次飾演空姐估唔到出嚟反應咁好，好多謝大家覺得我做得似，呢樣係做演員最開心嘅事。」她又指拍攝後對機場親切感大增：「香港機場真係好靚，下次出埠會早啲去機場周圍欣賞吓。」