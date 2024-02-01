超卓汽車頒獎巡禮：卓越豪華純電房車 — BMW i5

動感後驅 優雅睿智

全新i5純電房車，是進化至第8代的寶馬（BMW）5系首個配備純電驅動系統的車型。車載經大幅強化的第5代BMW eDrive技術，兼保留品牌傳統後輪驅動特性，同時透過簡潔清晰的全新設計語彙和操控更直接的數碼化體驗，以動感操控、優雅氣度和睿智科技延續5系傳奇。

直覺控制 內外昇華

BMW i5純電房車主要透過增加前軸和後軸的輪距寬度、調整至近乎完美的50:50軸重比例、智慧輕量化結構及增加車身與底盤連接剛度，進一步增強其極致運動性與長途舒適度之間的平衡。先進的底盤科技，讓控制系統能作出針對性調整，以應對不同重量平衡；還有可控車輪打滑限制、可變式運動轉向及整合式煞車系統在內的相應驅動技術。此外，進一步放大的車身尺寸及延伸的動感車身比例，配合全方位昇華的內外細節，盡顯優雅氣度。全數碼化曲面顯示系統更對應附有QuickSelect直覺操控的BMW iDrive 8.5系統，只需通過以垂直排列圖示的14.9吋中央觸控屏幕介面，毋須切換到子選單便可進行設定，操控各項功能更簡單直接。

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