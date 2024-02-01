與《殺神》班底再合作！甄子丹重拍70年代美劇《功夫》

甄子丹去年於荷里活賣座動作片《殺神John Wick 4》（John Wick Chapter 4）搶盡鏡頭，而今日有美國電影網站透露他將與《殺神》首集導演David Leitch合作，重拍70年美國大受歡迎的武打劇集《功夫》（Kung Fu）。

影片將由David監製及執導，華裔編劇家Stephen Chin撰寫劇本，而劇集原版創作人Ed Spielman將任影片的執行監製，並由87North與環球電影公司一同製作及發行。暫時未知影片將何時開拍。導演David Leitch回應時大讚子丹：「既是一位非常有才華的演員，也是一位動作電影傳奇，能夠有一位真正的武術大師來領導這部全球電影是我的榮幸。有了甄子丹擔任我們的男主角，我們的合作將是令人興奮的事情。」

《功夫》是70年代美國廣播公司（ABC）的劇集，劇集開播之後大受歡迎並於美國掀起一片「功夫熱」。《標殺令》（Kill Bill）美國已故男星大衛卡列甸（David Carradine）於劇中飾演中美混血的孤兒「金貴祥」，在外祖父死後被少林寺收留，於一名功夫大師指點下，得習高深武功。大師因勸誡橫行官差而被人用暗算。金貴祥一怒之下擊斃兇手，在臨終的大師指點下，決定流亡美國，找尋下落不明的胞兄。劇集由1972年10月至1975年4月播放，共63集。李小龍遺孀蓮達的回憶錄中曾透露《功》的故事構思來自李小龍。而《功》86年曾拍過電視電影版《Kung Fu: The Movie》，李小龍的兒子李國豪亦有份演出。