辣到眼濕濕點算好？Top 5解辣食物拯救你

最近溫度急降，不少人都會選擇吃一些香辣食物驅寒，好似水煮魚、牛油火鍋、乾鍋牛蛙等，又麻又辣，沒吃多久就開始微微出汗。不過如果選錯辣度，就會樂極生悲，嘴唇紅腫、舌頭疼痛、咽喉處就像被火燒一樣灼熱，這時候不少人會立即灌上幾杯冰水，但依然無補於事，其實網傳以下5種食物才能有效解辣，幫助大家避免「眼濕濕」的情況出現。

首先，「辣味」其實並非一種味道，而是一種痛覺。辣椒中含有辣椒素會與口腔中的痛覺受體結合，從而產生化學反應，讓舌頭感到疼痛灼熱，一般會維持數十秒到數分鐘。由於辣椒素只溶於油脂或酒精，不溶於水，因此喝水並不能解辣，甚至有可能讓辣椒素散布在整個口腔，與更多的痛覺受體接觸，辣感更強。而喝冰水能夠紓緩口腔內因辣椒素刺激而產生的灼熱感，故看似有解辣作用。那麽真正有效的解辣食物有哪些？

1.乳製品

乳製品中不僅含有油脂，更有一種叫酪蛋白（Casein）的蛋白質，可以溶解辣椒素並消除灼熱感，特別是冰鎮的全脂牛奶、乳酪和雪糕，都有不俗的解辣效果。由於酪蛋白屬於非極性的分子，因此也可與同屬非極性的分子辣椒素結合，溶解辣椒素並消除灼熱感，同時辣椒素和酪蛋白的結合速度快過腸胃吸收速度，也能保護胃部免受刺激。

2.澱粉

澱粉類食物可以吸附口腔內的辣椒素，將其帶走，從而減弱辣感，如米飯、麵包，或是根莖類蔬菜、薯仔、番薯等，其蘊含豐富的澱粉質，雖然不會像油脂一樣溶解辣椒素，但卻能像海綿一樣吸收辣椒素，發揮減少口腔內辣椒素含量的作用，從而縮短被辣的時間。

3.油脂

上述提到辣椒中的辣椒素只溶於油脂和酒精，因此吃辣的食物時蘸上少許醬料如麻醬、麻油等，能有效降低食物辣度。例如吃辣大省四川吃火鍋，傳統吃法都是配上一碟香油，不僅能夠降低辣度，還能降低食物的溫度。此外，含油的湯水解辣效果也不錯。

4.酸味飲品

有沒有發現通常火鍋店都會配上一壺酸梅汁給客人解辣，原來辣椒中的辣椒素為鹼性，因此諸如檸檬、酸梅等酸性食物，有助中和鹼性的辣椒素，緩解辣感，因此不妨以檸檬水或酸梅汁替代冰水，同樣也具解辣效果。

5.酒精

酒精同油脂一樣可以溶解辣椒素，因而能夠解辣。不過前提是要有一定的酒精濃度，解辣效果才明顯，否則就如同飲水一樣。據研究顯示，需要至少20度以上的酒精濃度才能有效解辣，不過由於飲酒傷身，還是不建議經常使用這個解辣方法。