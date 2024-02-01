中年好聲音2︱人生經歷極似　羅啟豪譚輝智係兄弟？

無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》14強日前正式出爐，當中於《中1+2助力賽》環節中，有「羅啟豪2.0」之稱的譚輝智，與本尊合唱《今天等我來》獲得全場最高分，除被主持人車婉婉笑指二人是《中》中的BOYZ外，評審張佳添更直指二人於聲音上根本是失散的兄弟。賽後羅啟豪與譚輝智齊齊開直播分享賽後感，言談間更發現二人原來有很多共同點，包括父母當中都有唱得之人，啟豪爸爸媽媽曾經於歌唱比賽獲獎，而輝智爸爸亦是唱家班，更是逼輝智參加比賽的「元兇」。

另外二人也是差不多年紀到英國升學，不過輝智的經歷就比較悽慘，因他於英國就讀的小學是禁止所有學生説自己母語，他坦言初到埗時英文很差，聽不明別人說話之餘，自己又不能以母語表達，結果令他被迫「自閉」經常收起自己，直至後來自己英語水準上升，開始能以英語溝通問題才得以解決。相反雖然啟豪未有遇到溝通問題，但或許太早過英國，令現時中文「半桶水」！他於直播期間想讚輝智音樂造詣很高，結果卻讀成音樂造「指」；當他指自己不習慣合起眼唱歌，卻讀成不習慣「閂埋眼」，幸好有「豪殼」（粉絲暱稱）於留言區留言，細心教他正確讀法。