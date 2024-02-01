鍾健威過大禮笑到四萬咁口　黃美棋指定要收鳳冠

藝人黃美棋早前宣布獲男友鍾健威（Ray）求婚，一轉眼二人就已經完成過大禮儀式，意味住二人婚事都進入最後大直路。黃美棋公開多張過大禮靚相，當中多對龍鳳鈪似足流星錘咁大，金器亦全部大大件，明顯獲未婚夫一家寵愛！

佢表示：「好感恩過大禮終於完成🫶🏻 Yeah !!!睇住呢一切傳統儀式嘅發生， 真係感動到有啲眼濕濕 ～ 多謝大家為我地嘅過大禮咁悉心安排🙇🏻‍♀️多謝你哋每個人都好錫我🥰 多謝各位猛男兄弟🙏🏻最緊要多謝鍾生同佢屋企人對我嘅愛護🫶🏻所有嘅安排、每樣都係我喜歡的…我爸爸媽媽亦都好滿意你嘅誠意之作✨」

佢又提到自己係細女，佢哥哥娶咗日本阿嫂，家姐就嫁咗個澳洲姐夫，所以佢咁大個女先第一次經歷過禮儀式，男方準備好海味禮籃，又有攝影師幫佢哋影靚相，仲搵埋大妗姐由頭講好說話講到尾，誠意十足，難怪大家笑到四萬咁口，美棋亦好感恩未來老公畀咗個專屬嘅經驗佢哋。

佢又講到，原來細細個已經諗定揀啲咩金器：「由細到大我都係度諗，如果將來有一日我出嫁，除咗有龍鳳鈪、金鏈等等，我希望係帶住一個鳳冠👸🏻金豬仔就梗係唔少得啦，仲訂製埋我哋個名㗎😊😊再次感謝大家嘅愛戴 ❤️ 我們準備迎接新的開始，幸運是我們👰🏻‍♀️🤵🏻」