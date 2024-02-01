到CMHK選購Samsung Galaxy S24系列　上台折扣優惠高達$5,400

【特約報道】Samsung Galaxy S24旗艦智能手機系列正式推出，中國移動香港（CMHK）特別呈獻Samsung Galaxy S24系列出機優惠及限定禮遇。由即日起選購Galaxy S24 Ultra 5G （1TB） （建議零售價$12,898），並選用5G服務計劃100GB，即享上台優惠價$7,498*出機，折扣高達$5,400，攜號轉台客戶更可獲豁免 $18行政費*！適逢農曆新年，CMHK更加推多重新春上台限時禮遇，多重祝福、分享新年喜悅，以表達對客戶的感謝！

出機上台限定禮遇價值超過 $5,400

透過CMHK選購Galaxy S24系列，客戶可獲豐富限定禮遇價值超過 $5,400。如選購Galaxy S24 Ultra機型之客戶，可享有手機容量免費升級 （256GB升級512GB或512GB升級1TB） （價值高達$2,000）^、Samsung 10,000毫安雙向閃電快充行動電源P3400 （價值$278）^、Samsung 25W旅行充電器 （價值$168）^、Samsung Galaxy S24系列保護套裝（價值$188）^ 、Galaxy Store HK$300遊戲優惠券^及一系列軟件試用套裝（價值高達 $2,400）^。Galaxy S24 Ultra及一系列限定禮遇配搭CMHK 5G流動網絡，為客戶提供卓越的流動通訊體驗。

加推多重限時禮品 迎接新春節日

除了以上出機限定禮遇，客戶由即日起至3月3日購買Galaxy S24系列，仲可獲最新Galaxy Buds FE無線藍牙耳機（木棉白）（價值$898）^或換領「亞洲萬里通」里數高達5,000里^，優惠及數量名額有限，換完即止。

新年除了有最新Galaxy S24系列手機陪客戶過年，CMHK仲即時送出高達$388利是（價值相等於38,888 MyLink積分）**及一系列限時禮品回饋客戶。由2月1 日起至2月29日，客戶只要選用指定5G服務計劃**，即可獲得高達$388利是**、尊享4GB中國內地及澳門數據**及「一咭多號」中國內地號碼服務**，攜號轉台客戶更可豁免$18行政費**，共享新年的喜悅，喜迎龍年。

CMHK獨家加購優惠 可享折扣總值達$5,090折扣

CMHK也同時提供多元化的Samsung時尚潮物，以最高折扣達$3,090的精彩獨家優惠，豐富用家數碼生活體驗。凡於CMHK選購Galaxy S24系列旗艦手機，均可以$3,888加購Galaxy Tab S9 FE +系列 （建議零售價$5,588）^^；或以$798加購Galaxy Buds2 Pro（建議零售價$1,798）^^；又或以$398加購Galaxy SmartTag2 4件裝 （建議零售價$788）^^；又或以$1,998加購Watch6 Classic 47mm LTE （建議零售價$3,998）^^，優惠琳瑯滿目，滿足不同用戶需要。

Galaxy S24系列 AI性能雙絕

全新Galaxy S24系列配備史上最強處理器，NPU效能提升高達42%，配合1升級的冷卻系統達到最佳效能和能源效率，引領極致智能手機邁進AI時代，提供前所未有的效能表現。Galaxy S24系列相機全面升級革命性的Galaxy AI人工智慧，結合50MP遠攝光學變焦鏡頭，夜景變焦拍攝時影像更明亮，影片更穩定，加上人工智慧編輯工具，有利創造更富想像力的圖片和影片，搭配優質CMHK 5G網絡，即能火速上載影片作品與親朋好友分享。

條款及細則:

* 客戶需於優惠期内成功登記指定5G服務計劃並於登記月費計劃時選定指定Samsung Galaxy S24系列手機方可享此上台手機優惠，客戶須另繳每月$18 港鐵、隧道、流動電話服務牌照及行政費，攜號轉台並承諾最少使用服務期24個月之新客戶可於合約期內豁免。攜號轉台客戶須於簽約後180日內成功攜號轉台。手機優惠有效期為合約期首12個月内。客戶於購買指定手機時，需預繳指定金額及繳付指定機價。預繳金額將於購買手機日的下個賬單月起計12個月內平均回贈至客戶的賬單內。此手機優惠不可與其他5G手機獎賞及其他優惠同時享有/使用。手機的選擇視乎供貨情況而定。中移香港並不保證手機的供應/取貨日期，獲享此優惠不會視為預留任何手機。本優惠受條款及細則約束。

^ 凡選購指定Galaxy S24 Ultra 5G 512GB/1TB或 Galaxy S24+ 5G 512GB之客戶，可獲贈Samsung 10,000毫安雙向閃電快充行動電源 P3400（價值 $278）、Samsung 25W 旅行充電器（價值$168）及Samsung Galaxy S24系列保護套裝(價值$188)。選購Galaxy S24 5G 256GB之客戶則可獲得 Samsung 25W 旅行充電器（價值$168）。禮品數量有限，送完即止。另外，凡選購指定Galaxy S24手機系列之客戶，可獲贈一系列軟件試用套裝包括Adobe Lightroom 2個月試用（價值 $78）、Adobe Express 2個月試用（價值 $156）、Microsoft 365 Basic 6個月試用（建議零售價 $90）、LumaFusion 50% Discount Offer （價值 $117）、Clip Studio Paint EX Version 6個月試用（價值 $408）、ArcSite 1個月試用（價值 $1,158）、AI Mirror 3個月試用及 5 AI Video credits（價值 $484）以及Galaxy Store HK$300遊戲優惠券。有關優惠詳情及換領方法，請參考 https://www.samsung.com/hk/offer/mobile/ 。此外，客戶於優惠期2024年1月31日至2024年3月3日，凡選購指定Galaxy S24系列，可獲最新Galaxy Buds FE無線藍牙耳機（木棉白）（價值$898）或換領指定亞洲萬里通里數。客戶需優惠期內於自行到 https://www.samsung.com/hk/offer/mobile/ 換領。數量及名額有限，換完即止。有關優惠詳情及換領方法，請參閱 https://www.samsung.com/hk/offer/

** 選用指定服務計劃並簽約24個月之新客戶，可於合約期內豁免中國內地「一咭多號」增值服務（價值$18/月）月費。客戶須完成辦理實名登記手續方可使用。而有關優惠最多可用於申請一個內地副號。客戶每個身份證明文件最多可於中國移動香港申請一個中國移動香港「一咭多號」內地副號。相關優惠不能與豁免「關聯家鄉號」增值服務共享。受相關條款及細則約束。

^^本優惠受條款及細則約束。優惠數量有限，先到先得。

1. 合約優惠價只適用於選用月費$148或以上服務計劃的客戶，須簽訂12個月手機合約及扣除每年指定手機優惠限額。