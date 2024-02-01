王心凌創事業巔峰　網友激讚：終於贏蔡依林

台灣「甜心教主」王心凌，喺內地真人騷中憑經典歌曲《愛你》再掀熱潮，人氣再創新高嘅佢，就連內地巡迴演唱會都場場爆滿，並榮登內地演唱會購票網站嘅「全國最想看演唱會」，引嚟唔少網友熱議。

日前，有台灣網友喺社交網以「王心凌演唱會登14億人最想看之冠軍」為題發文，寫道：「內地最大的演唱會購票網站排行榜，王心凌4月的北京演唱會為最多人想看的，第二名也是王心凌，收藏數比第三的朗朗多出3倍！」並晒出相關截圖，只見王心凌嘅收藏人數高達15萬，而該名網友亦補充道自己去年9月都有去聽王心凌喺台北小巨蛋舉辦嘅演唱會，更指不論造型、唱功及舞蹈都幾犀利，令佢對王心凌「偶像派」嘅固有認知，改為「實力派」，最後更問道：「有沒有王心凌實力出乎意料強的八卦？演唱會評價竟然這麼高！」

對此，唔少網友都留言道：「王心凌終於超越蔡依林了！」、「到四十歲還能保持初心！」、「節目宣傳的威力。」、「厲害！賣情懷還能殺出人生第二高峰。」、「至少沒崩就很不錯了！」、「浪姐只靠一首愛你回憶殺瞬間翻盤。」、「她本來就很會唱，你們太後知後覺了吧！」