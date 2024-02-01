節日聚會有酒又有茶　微醺又提神

節日聚首一堂，不外乎食飯、打麻雀或玩遊戲，要保持熱鬧氣氛，美食配美酒自不可少。新年期間食得飽飽滯滯，又要飲杯茶清腸胃，無論自用或送禮，新年限定設計的茗茶或佳釀都咁適合。

優惠多多

一杯清香的茶湯，消滯又去膩，本地一間茶莊於即日至2月25日推出多款初春限定茶禮品套裝，滿福茶隔杯套裝以傳統福字圖案設計，配極品大紅袍，茶湯橙紅富焦糖香。魚躍福至手提禮籃內有思念魚茶具套裝和熟普茶餅，年年有餘茶其套裝內有八寶茶和2002年雲南普洱茶，各有特色。選擇指定的茶品如獅峰明前龍井、安吉白茶、六安瓜片和黃山毛峰等，會有85折優惠。選購龍井茶包、大紅袍茶包、鐵觀音茶包、普洱茶包、英式茶包和秘密花園茶包，會有買五送一優惠。品牌亦推出冬日品茶工作坊，有專人和大家品嘗不同風格的鐵觀音、茉莉花茶和各款精品花茶，想知詳情就要留意官方社交平台。

清新綠茶

龍的威武氣勢，象徵智慧和長壽，世界奢華茶葉品牌今年推出的尊選威龍之茶，綠茶帶有柑橘清香，寓意大吉大利，配紅綠色的龍年圖案茶罐，更凸顯主題。此外，雲南普洱陳年茶餅禮盒，來自雲南海茶園，富泥土的沉香，濃郁醇厚，適合和肉類拼配。猴王茉莉花茶同樣來自雲南，清新芳香，宜配海鮮享用。品牌亦於新一年推出魅幻茶具系列，以花卉線條設計，於法國以人手製作，配茶湯相得益彰。

茶湯配茶點

除了飯後品茶，下午時段亦適合邊飲茶邊配茶點聊天。源自英國的品牌與水晶店主理人合作，以4種核心水晶元素融入拼配了茶葉和茶點的禮盒之中。「和諧愛樂」禮盒以尼羅河綠作主調，阿薩姆茶、雲呢拿紅茶和氣泡茶配堅果餅乾、伯爵茶牛油餅乾和焦糖杏仁等。「幸福安康」的紫色盒內有杏桃蜜糖薰衣草茶包、Victoria Grey紅茶配伯爵茶餅乾、牛油餅乾和法式薰衣草蜜糖等。粉紅色調的「桃花滿載」內有混合花茶、玫瑰氣泡茶和玫瑰花瓣紅茶，配粉色香檳松露朱古力和土耳其玫瑰花瓣軟糖等，夠晒甜蜜。至於象徵財運的「富貴享樂」禮盒，金黃盒子內有玄米茶、薄荷茶配朱古力餅乾、蜜糖小熊和朱古力金幣等。另外，品牌還有Famous 60 Teabag Selection禮盒，內有6款不同口味茶包，隨時沖泡都無問題。

伯爵茶配芝士撻

法式甜點配茶湯，感覺剛好。一個高級糕點品牌今年帶來多款新春禮盒，限量賀年禮盒「焰龍迎春禮盒2024」由法國女插畫家設計，三層盒子內有多款手工藝曲奇、朱古力果仁和原片茶葉，底層是特製焰龍骨瓷碟乙隻和焰龍利是封。全新登場的限量版焰龍福袋，紅絲絨袋小內有意大利芝士撻和伯爵茶原片茶葉。另外還有雙撻禮盒套裝、雙茶禮盒套裝和手工藝曲奇禮盒等選擇。於現時至2月2日，選購焰龍迎春禮盒2024可享低至71折優惠。

慶祝香檳

和親友食飯，來點酒提升品味體驗，中環日菜餐廳聯同香檳品牌打造龍年賀年禮盒，盒子表面是年輕書法家寫的如意吉祥和四季平安，內裏有玫瑰香檳和特製的梅酒Negroni雞尾酒，別具風味。精選朱古力有中國茉莉花茶、紅莓伴四川花椒、覆盆子、鹽味焦糖、黑朱古力、咖啡、熱情果、杏仁柚子、牛奶朱古力以及紅醋栗與黑醋栗等隨機組合6款口味，每盒更加入利是封添喜慶。

美酒禮遇

平日吃飯，最常開瓶葡萄酒配菜，本地一間酒業營運商在這個農曆新年特別推介幾款適合配菜的葡萄酒及威士忌，Mouton Cadet Réserve Médoc 2018入口柔順，富紅果和黑果香氣，Robert Mondavi Winery Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019曾獲「北美最佳酒莊」殊榮，適合配任何食物，至於Jim Beam Bourbon Whiskey略帶辛辣和橡木味的雲呢拿香氣。於現時至2月18日，客人於指定網上商店選購指定套裝，就有不同的優惠。如買6瓶美酒套餐，可獲指定白酒1瓶及新年遊戲套裝。購物滿HK$1,000，可獲贈指定白酒1瓶，滿HK$3,000，會獲贈指定白酒1瓶和酒杯1對。

視覺系青龍

來年為龍年，有很多主題圖案禮盒，想突圍而出就要有創意。蘇格蘭威士忌品牌和亞裔美藉視覺藝術家簡明合作推出全新農曆新年限量版，酒瓶上的青龍以中國傳統形象再演化，利用花朵和蔓藤作構圖，生機勃勃。酒體柔順圓潤，滲出濃郁蜂蜜氣息，加上胡椒和乾果香氣，餘韻有淡淡煙熏香。另一款限量版新年禮盒內有2枚水晶酒杯，用來品酒最好不過。於指定地點選購指定酒款，可獲贈限量版新年禮盒1份，數量有限，送完即止。

立體藝術

古時有很多關於龍的傳說，令大家對龍的形象存有更多幻想。法國拔蘭地品牌今年和中國墋術家楊泳梁合作推出3款新年限定版，酒瓶上的龍結合中國傳統繪畫和數碼科技創作，以3D立體手法描繪龍鱗和牙齒，加入動感和生命力，感覺更威武。其中百樂廷的限定酒瓶由法國品牌製作陶瓷瓶身，金龍圖案栩栩如生，再配橡木禮盒更顯矜貴。現於指定地點選購X.O或V.S.O.P可獲贈新年限定禮品，品牌和高級食府合作，購物滿指定金額會送帕爾馬金腿蘿蔔糕1個。