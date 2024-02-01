移民旅遊｜滑雪「撞人」即逃？注意7個滑雪禮儀

香港冬天沒雪，故香港人最愛飛赴日本滑雪，但最近卻有台灣人在社交平台上控訴，說她在新潟滑雪場被香港人撞倒受傷，事後對方卻不知所蹤，香港人真的如此無品？

不過事後有網民就把事主描述的事發經過重新整理，發現事主滑雪其實是自己先摔倒，最後給從後而來的香港人撞上，事後對方也有停下來給紙巾止血，及幫忙找事主朋友來協助，並非完全不顧而去，故誰對誰錯，也難妄下判斷。予其事後追究，不如防患未然，以下7個「滑雪禮儀」包含安全守則，香港人出外滑雪一定要知：

（一）不要阻礙雪道

滑雪場雪道如同高速公路，滑雪者絕不宜停留雪道上，坐在雪道中央更如同障礙物，如欲停下也應該盡快靠邊；滑雪者也不宜像過馬路般橫過雪道，甚至跟朋友橫排移動，這會令衝撞風險大增；如脫下雪板行走，鞋印造成的雪坑更會令雪道不平整，令滑雪者容易摔倒。

（二）遇意外勿逃離

滑雪時如不慎撞倒他人，切勿不顧而去，即使碰撞力度輕微，被撞倒者也有可能被滑雪裝備割傷流血，需要即時協助，故此遇事後應先確認對方無恙才能離開。

（三）小心乘搭纜車

滑雪場纜車，是最常發生意外地方。為方便滑雪者下車，開放式纜車一般只設一條護欄，乘搭時切勿大力搖晃，更不要中途跳下雪坡；當纜車到達坡頂，下車要小心及迅速，千萬別停留整理裝備，阻礙後方下車甚可能引發意外。

（四）不要越過圍繩

滑雪場活動範圍內，都經過安全確認，但有繩索封隔的地方，卻可能有潛在危險，故滑雪者千萬別越過圍繩，否則極可能發生意外，令自己與拯救者陷入危險；而且越到危險區域的拯救費用，保險並不適用，事主可能要自行承擔。

（五）小心跳台死角

由於跳台下方，是跳台滑雪者的視線死角，故此雪友切勿在跳台落地點附近停留；同樣道理，雪友也不應在雪道拐彎位下方「死角位」停留，這樣會增加相撞風險。

（六）認清雪道優先權

滑雪場會按難易度劃分不同的滑雪道，滑雪者應按自己能力，選擇適合自己的雪道；如在雪道交匯處，更該讓主雪道優先滑行；如於同一雪道上滑行，後方應讓前方優先，如欲「超車」也要確保有足夠安全距離。

（七）別留下雪具垃圾

雖然有部分室內地區，會禁止攜帶雪具進入，但雪友也不應隨手把雪具棄置雪地上，給過路人造成困擾，而且也有雪具被偷風險，應把它們放置雪具架上；同樣地在雪地不應棄置垃圾，除了破壞環境，亦容易令滑雪者滑行時絆倒。