甜脆好滋味　超Firm討歡心

甚麼是超Firm?其實是最近潮語之一,意思是掂、穩陣的意思!有甚麼美食於情人節送予另一半可以討其歡心呢?情人節當然離不開甜食,而朱古力及糕點零食等既美味又夠意思吧!一於搜羅幾款別具意義又滋味的美食畀大家參考一下!

心形薯片好有愛

薯片是不少女生至愛零食之一,本地人氣薯片品牌趁情人節推出全新節日限定版「蜂蜜牛油味薯片」,特別之處是包裝,以浪漫粉紅色袋盛載住甜蜜蜜的薯片,散發蜜糖與牛油香氣的同時,綴以清新的洋芫荽及意大利軟芝士,口感零舍豐富有層次!袋面還預留空白位置,讓大家親手寫上另一半的名字及愛語,成為獨一無二的薯片小禮物。此外,入面還混入稀罕的心形薯片,加上數量有限,絕對能成為節日的獨特的甜蜜心意滋味。

送上愛語朱古力

除了薯片外,朱古力亦是不少男女生至愛的美食,想趁情人節向另一半示愛的話,本地朱古力品牌推出的全新Words of Love系列或許可以幫大家盡「送」心中情!系列共有7款限定可可製品,包括全新口味的朱古力和新登場的可可禮盒,品牌更特別以表白絮語為包裝設計靈感,為每一款朱古力和可可禮盒設計了可愛窩心的愛語,好似準備告白的可揀We Are Meant to Bean情人節咖啡黑朱古力向對方表明心思;想將濃濃愛意盡訴的則可以告訴另一半Love You So Matcha抹茶牛奶朱朱古力等。品牌於即日更推出買2件或以上情人節Words of Love系列更有9折優惠呢!

期間限定美食

咖啡迷如果想同另一半簡單地享受甜蜜滋味,Cafe是不錯的選擇,位於灣仔一間以淡奶黃色為主色調、帶點歐陸風的人氣Cafe最近推出全新春日餐單,當中有不少是新春限定及情人節限定,食物種類亦相當多元化,既有主食亦有輕食,蛋糕更是小店必試之選。情人節限定有水波蛋牛油果芝士草莓乳酪酸種麵包、香煎帶子明太子粉紅扁意粉、煙三文魚牛油果蛋花束沙律和伯爵茶草莓麻糬戚風蛋糕。此外,還有多款靚靚飲料,好似Purple Sweet Potato Strawberry Cream Latte、Strawberry Cream Matcha Latte、Valentines Bear Strawberry Chocolate等。