王君馨自爆同妮歌對手戲考演技　陳柏宇外遊過春節

藝人陳柏宇（Jason）與王君馨今日（1日）出席安全駕駛活動，兩人都自認是安全駕駛者， Jason稱幾乎每日都會開車，並笑言：「因為我好鍾意揸車，如果我唔做歌手，我會去做職業。」他們指偶然也會在馬路上遇到驚險情況，君馨舉例：「例如我想切線，發現同時間另一條線有車想切同一條線，我依家會更加小心。有啲人揸車好奇怪，條路係70公里車速，但佢就開40公里，我都幾經常會砵人，因為我怕對方恰着咗，所以想警醒佢。」Jason坦言每逢遇到有駕駛者有自私又危險的行為就會怒啤對方。

另外，提到農曆新年，Jason透露會舉家去日本度歲，雖然細女仍不足一歲，但他不覺得帶對方外遊辛苦，只是需要多帶一點隨身物件。而君馨也會跟老公到外地過春節享受二人世界。

講到荷里活女星妮歌潔曼在香港拍攝的美劇《Expats》最近上架，首集中已有君馨跟對方的對手戲，君馨表示：「我有美國嘅朋友copy咗個畫面畀我睇，可惜香港冇得睇。」她指跟妮歌有兩場對手戲，第一集播出一場正是她第一日開工所拍，還是連續3分鐘不能NG的戲份，所以有點壓力：「妮歌好勁，佢同一句對白，每次講都可以有唔同演繹方式，我都要諗我要點回應，所以要好警醒，要留意住佢嘅眉頭眼額嘅變化。我一方面好似睇緊戲咁，但同時又要專注演出。」