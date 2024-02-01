鄧凱文三點式浸溫泉　激罕性感：都驚走光

無綫節目《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持。本周有郭柏妍及師妹鄧凱文擔任嘉賓，兩女於節目中大派青春。雖然二人有浸溫泉拍攝，但只有鄧凱文性感三點式性感上陣，上位中的師姐郭柏妍則非常「錫身」，穿着由頭冚到落腳的長袖防水衣上陣。難怪鄧凱文以為自己着錯泳衣，更謂：「師姐，你話我哋一齊着泳衣上位嘅！」郭柏妍笑說：「上位有好多種方法嘛，你呢個其中一種，我嗰種就另外一種，你上位可能快啲，我嗰個就難講啲！」兩女玩盡溫泉水上樂園中的泡泡池、4D暴風雨沉浸式體驗，之後又與主持江美儀、麥長青(麥包)齊齊到以奧地利哈爾施塔特小鎮為建築藍本的五礦哈施塔特文旅小鎮遊玩，無論草坪、廣場、建築都充滿歐洲風情，鎮內有不少工作坊體驗活動啱晒一家大細遊玩，美儀、郭柏妍「母女檔」上陣製作彩色朱古力，溫馨滿瀉，最後四人還挑戰膽色邊行玻璃橋邊欣賞美景！

鄧凱文接受東網獨家訪問時坦言：「我真係好少浸溫泉，細個嗰陣都試過，但嗰陣真係唔識得享受，今次拍嘢浸溫泉其實都驚會走光，所以自己都有做足安全措施！」說到之前選港姐都要穿三點式上陣，是否都習慣時，她謂：「因為選港姐時就係行吓咁樣，唔使浸落水！感覺唔一樣，不過其實浸溫泉真係好舒服、好暖，因為拍嗰陣都好凍！節目組嘅同事都好好，我一上返水就即刻畀毛巾我冚住！所以都算係寓工作於娛樂，自都好享受今次拍過過程。」