衛詩雅自爆有酒膽冇酒量　陳家樂自薦做姊妹頂酒

陳家樂與衛詩雅（Michelle）在圓方出席名酒活動，新婚的家樂表示今年會派雙封利是，值得紀念。以連身裙騷美腿的Michelle期間密密品嘗靚酒，相當識歎，她受訪指灌她喝最多酒的就是爸爸，因為爸爸覺得女仔要識飲酒，屋企的酒櫃上亦一直有支家傳之寶，但最近被爸爸喝了，她笑說：「應該等我結婚先飲。」酒量方面Michelle自言有酒膽但冇酒量，很快喝醉會乖乖睡着，喝醉了更會講英文，家樂則取笑說：「你以為自己講英文啫，大家都唔知你講咩。」家樂則自言是最清醒，到最後照顧大家的一個，亦試過有朋經常喝醉酒遺失東西，他索性收起對方的物品，由他醉倒街頭，好好懲罰他。

Michelle則爆見過家樂出海玩時喝醉狂嘔，家樂笑說：「嗰次出海未夠20分鐘已經醉咗，Mani（霍汶希）好似成日都想教壞我咁，同佢玩遊戲係咁輸，唔夠20分鐘就俾佢K.O.咗，以後喺佢面前都抬唔起頭。」家樂指自己結婚當晚也沒有飲酒故未有喝醉，Michelle笑問如果她結婚會否喝醉，家樂則自薦可以做姊妹頂酒。問到Michelle甚麼時候結婚，會否做龍年新娘？她則與家樂勾手指約定說：「等家樂生小朋友，我就結婚啦。」