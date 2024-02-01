本日日本：38間店舖打造！橫濱紅磚倉庫士多啤梨節

士多啤梨季又來臨啦！位於橫濱紅磚倉庫的盛事「Yokohama士多啤梨節」即將於2月1日至25日舉行，各位士多啤梨迷不要錯過。該活動自2013年開始舉辦，曾創下180萬累積參觀人次，甚受歡迎。今年活動踏入第11屆，相比往年規模大了兩倍，預計有38間店舖進駐。場館內部以「士多啤梨森林」為主題，從餐飲攤位到售貨攤位都擺滿了士多啤梨，此外橫濱紅磚倉庫大樓內的餐廳和商店亦會發售士多啤梨菜單及商品，讓大定可沉醉於鮮紅色的士多啤梨世界。

會場焦點有多間人氣甜點店的出品，例如ICHIBIKO以士多啤梨為主角的人氣水果酥餅、Muun Seoul的口感煙韌的原創士多啤梨限定馬卡龍，以及Fruits Sandya Sun的甜王士多啤梨與紅寶石朱古力三文治等。另外，13家首次登場的店舖也帶來種類豐富的商品，包括心型瓶子士多啤梨梳打、士多啤梨糖、西班牙油條、提拉米蘇、鮮製栗子蛋糕等。 現場更有免費試食活動，可品嘗來來自各地的士多啤梨，也別錯過將各式士多啤梨周邊產品帶回家！