鮮娛糧｜阿Sa冧晒！超帥初戀男友演唱會現真身

藝人蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）正忙於在紅館舉行《TWINS SPIRIT 2024》14場演唱會，每晚都好努力去完成每一個表演，亦吸引到大批圈中藝人捧場和粉絲每晚朝聖。，不過，周一（1月29日）晚卻有神秘嘉賓現身演唱會，並低調地坐在觀眾席，神秘嘉賓正是蔡卓妍的初戀男友。

網上流出多段29日的演唱會片段，當中可見蔡卓妍在握手環節時唱出《神奇兩女俠》，期間她忙於與觀眾握手際，忽然在前排觀眾群中發現了舊愛的身影，她即駐足指着對方驚喜大叫：「喂！好耐冇見喎！」語畢繼續邊行邊握手，未幾阿Sa停低指着對方大笑：「喂，我初戀男友呀，哈哈！」而初戀男友則背着舞台與忙於握手的蔡卓妍自拍，片中疑似男子打扮時尚兼一臉帥氣，網友笑指阿Sa年輕時已甚有眼光。

由於影片從高處拍攝，只見到蔡卓妍在台上的反應，但網友只好奇男方的廬山真面目「求正面照好奇」，結果有網友抽絲剝繭從網上多段的片段推敲，分享了疑似初戀男友的片段。有歌迷表示蔡卓妍20年前在首次演唱會中，也曾主動Cue過初戀男友，指初戀男友才是最長情的一個。

阿Sa表示與初戀男友很久不沒見，而以下這位藝人，相信大家都真的是很久沒有看到她在電視中出現，她就是曾有無綫「御用丫鬟」之稱，前名陳凱怡的陳思齊。

早已淡出娛圈的她，近日激罕露面與古明華、湯俊明一起拍片，從片中看到她身穿襯衫長褲，頭戴棒球帽打扮隨意，看下去既青春又美麗，完全看不出她已經41歲，果然保養得宜。

思齊表示北上發展最主要是想調理身體，片段播出之後，不少人均留言大讚：「思齊好靚女」，並大問她何時復出拍劇，其實思齊已於其社交網上載ViuTV劇集《飛黃騰達》的預告片，相信她將以客串身份現身，未知之後她會否再返無綫拍劇。