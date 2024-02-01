許冠傑未夠喉紅館再開騷　龍婷Chok爆現身

歌神許冠傑（Sam）今日宣布3月30日起在紅館舉行一連3場演唱會，是去年紅館騷的Part 2，延續「最緊要好玩」精神。記者會在露天觀景台舉行，吸引逾百粉絲到場應援，演唱會創作總監鄭丹瑞（阿旦）笑指今日出席的歌迷年齡層，由18至60歲都有，指原本早上下雨，中午突然放晴是天公作美。

現年75歲的Sam一出場就同歌迷打招呼，連唱三首歌包括《大家跟住唱》、《滄海一聲笑》和《鐵塔凌魂》，笑言：「上年意猶未盡，今次繼續搶咪。」

Sam現場收到不少禮物，包括陳淑芬致送1983年許冠傑以首位華人於紅館開騷時的001號工作證、漫畫家馬榮成送上Sam漫畫肖像，此時龍婷突然現身，帶着去年睇騷時收到Sam送的紫色太陽眼鏡，而龍婷以親手包的餃子作回禮，然後與Sam合唱《浪子心聲》。唱到一半阿旦截住龍婷：「未知你會否做嘉賓，你返去等消息。」全場爆笑。影大合照時，更有多位粉絲上前送花兼爭相親嘴，Sam任咀唔嬲。

許冠傑受訪時稱Part 2演唱會暫定3場，未知會否加場，因為其中一個環節與兒童合唱團合唱，小朋友要早瞓，未必開太多場次。他透露已經開始綵排，會唱去年無唱過的歌，大約會唱50至60首歌，亦有串燒歌。嘉賓方面會邀請「聲夢人氣王」炎明熹，也希望龍婷出席。

並指兩子許懷欣、許懷谷及許冠文都會出席，提到懷欣早年患上膀胱癌，Sam表示：「大仔已經無事，細仔係好少事都無事啦！」孫仔年紀尚小，不會上台表演，但懂得唱《半斤八兩》。

今次個唱會向兩位已故好友李小龍和黃霑致敬。Sam透露黃霑當年寫了一首歌給他，名為《紫信箋》，但一直未有錄音，現在已找不回歌詞，只記得第一句是：「當年狂哭紫信箋⋯」於是Sam接着創作，花了一星期時間完成。提到今年票價維持380及880，是希望市民留港消費，更為準備演唱會現每日做Gym，邊舉鐵邊練歌。