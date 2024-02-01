陳嘉慧扮毁容鬼瘋狂尖叫　最難係忍笑

無綫劇《本尊就位》正在熱播中，劇中陳嘉慧（Erica）與韋家雄有不少對手戲，除了嘉慧要連環講鬼故及扮鬼嚇韋家雄外，二人更有不少「拖手仔」戲，家雄的「急色」樣更是鹹濕不足、搞笑有餘，與之前《旁觀者》中的猥褻狀態完全不同層次，絕對「演嗰樣似嗰樣」。

談到與家雄合作，Erica坦言獲益良多，只是副作用是要焗蟹（忍笑）：「好開心可以同家雄哥合作，佢係好資深嘅前輩，佢拍劇好有自己風格同節奏，仲要係好難模仿到，真係好值得學習。我都有聽過個個同佢合作拍戲都忍唔到笑，我同佢拍時都係咁，佢成日用氣聲嗌『雪花』（拉長尾音），仲要唔知點解啲對白同動作一經過佢，就即刻好有喜感。」談到劇中角色自毀花容扮鬼，Erica透露相關「交叉疤痕」原來相當考功夫：「個交叉疤痕係要事前整好晒嘅，化妝同事好好、用咗好多時間研究點樣可以像真啲，因為每一次康復程度唔一樣，所以血嘅深淺都會唔同。」

她續指為了扮鬼，足足大叫了一整個晚上：「我全程鬼叫咗成晚，叫到喉嚨都痛埋；因為要就角度，拍咗好多Take。」在官方釋出的NG片段中，Erica與家雄演對手戲確是錯漏百出，除了說話走音，更連環忘詞兼錯講英文，令家雄哭笑不得。另Erica扮鬼望後怒吼一幕，因為韋家雄夾來夾去抓不準Timing，結果令二人險些真咀，家雄因而嚇至眼都凸，場面爆笑。