馬浚偉邀鄭啟泰重返新城開咪　首日返工買玫瑰派女同事

藝人馬浚偉加盟新城電台擔任首席營運總監後，陸續作出優化改革，繼葉文輝（啤梨）、周禮茂升職、陳小芝回巢後，馬浚偉再邀得鄭啟泰重返新城，再度回歸這個大家庭。鄭啟泰在新城工作了20多年，兩個月前離職，今次決定鳥倦知還回巢再度開咪，宣布與T-MAX（海淦清）、麥皓兒主持「得閒High Tea」直播節目。

鄭啟泰首天返工特別買了20枝紅玫瑰，送給公司的女同事，當中包括來電台受訪的歌手蘇家欣、新城知訊台台長程凱欣及女主持黎莉、財經台主持陳以禔，他又特別走到茶水房，專誠獻花給茶水間的姐姐及其他女同事，感謝她們一直幫忙。當然少不了送花給邀請他回巢的馬浚偉，馬浚偉更搶先祝賀啟泰求婚成功，並擁抱歡迎啟泰：「Welcome back！其實你係返屋企。」原來是兩星期前，鄭啟泰跟未婚妻求婚成功，他指大家一齊住兩年多了，他說：「今年幾好，回來了新城大家庭，又返內地拍工作，亦開展新的家庭生活，如果大家收到我嘅喜帖，一定要來呀。」鄭啟泰的未婚妻王雁芝大有來頭，是速度滾軸溜冰前香港代表隊連續六年記錄保持者，亦是中國銀牌得主。

事後，鄭啟泰感謝馬浚偉邀請他「回家」，馬浚偉笑說：「大家都邀請你返屋企，沒有人當你離家出走過，你咁任性，浪子。」鄭啟泰坦承自己現在也是bad boy，但看過出面的世界，發覺新城真是他的娘家，這裏最舒服。馬浚偉指啟泰是新城資深的前輩，比他在娛樂圈的年資更深。鄭啟泰亦承諾：「我會努力追數，追收聽率。」而啟泰第一日開咪，在節目中第一時間跟聽眾們說：「我離家出走，依家返嚟喇！」他更與拍檔T-MAX互相錫面，十分肉緊，啟泰說：「我最希望能以老帶嫩，你有更好的未來。」