吳雨霏楊愛瑾破冰爛尾　區文詩生日又三缺一

前女子組合Cookies出身的吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）多年前已傳不和。過往成員鄧麗欣（Stephy）、區文詩（Angela）四個經常聚會，但自2017年起則要排期分批見面，Kary和Miki從此不再同框。直至去年底，Stephy舉行演唱會，她們與Angela、陳素瑩（Gloria）及何綺玲（Elaine）等合體現身被指終於和好如初！「主人家」鄧麗欣亦表示兩位好友關係無問題。

早前，吳雨霏出席活動被問到是否已跟楊愛瑾破冰，她反問：「唔好咩？」並透露經常在教會撞到對方，只是自己少出活動見記者才沒有特登講這件事。但當問到是否一早和好或已重新變回好姊妹，她只表示咁大個人大家各有家庭，要向前望。

日前區文詩生日，姊妹們都有相約食飯慶祝，惟再次出現三缺一局面，只見到鄧麗欣和吳雨霏幫她慶祝，楊愛瑾又未見影，看來昔人的四人行畫面不復再。無獨有偶，在區文詩和吳雨霏等上戴相片的同日，楊愛瑾亦分享了與另一Cookies成員陳素瑩（Gloria）為自己預祝生日的相片，陳素瑩面面俱圓被喻為Cookies內的友誼大使。