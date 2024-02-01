蔡思韵性感谷新片　與陳柏霖合作一大樂事

藝人蔡思韵（Cecila）昨日於台北出席由她主演的首部賀歲動作喜劇《還錢》首映禮，穿上高衩連體衣性感現身的她，跟身邊的一班帥哥陳柏霖、蔡凡熙、李銘忠、林哲熹等，同樣型爆全場。首映禮上眾人一起刺破氣球進行「票房猛爆破億儀式」場面熱鬧！

首次參演賀歲片的Ceci，可謂一次演藝上的新挑戰，她感恩說：「《還錢》這部電影盛載着我非常多個第一次。第一次拍動作喜劇、第一次拍賀歲片、第一次在疫情過後去台灣，一個自己好熟悉的地方拍戲、第一次在台灣做女主角。還有在拍攝過程中跟整個團體玩得好開心，因為是喜劇的關係，令整個拍攝氛圍相當愉快，一班演員相處就好像一家人，所以大家都很落力四出宣傳，很想將這份喜悅帶給更多觀眾，同時希望票房大賣開續集，期待原班人馬再玩落去。」

提到在戲中跟一大班男演員合作，她笑言可謂一大樂事：「跟他們一起拍戲好搞笑，又會經常開玩笑，很開心可以跟他們打成一片，他們都沒有當我是女孩子，大家都會一齊玩。其中跟柏霖哥最多對手戲，開工首日他一來便用廣東話跟我說『早晨』，随即便打開話匣子變得熟落起來。原來他的廣東話非常好，流利又標準，後來變成我教他廣東話，他教我台語。」