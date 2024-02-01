姚子羚久違騷美背長腿　王浩信大喜之日喊到癲

無綫劇《狀王之王》今晚（1日）一集，除了會揭開「蜘蛛精殺人案」終極謎底，宋世傑（王浩信飾）與玲瓏（姚子羚飾）關係亦會有突破性發展！姚子羚以超女性化打扮加一個華麗轉身現身宋世傑面前，配以嫣然一笑夠晒粉紅。據知玲瓏與宋世傑今晚緊接這場極唯美的「華麗邂逅」後將會極速成親，宋世傑更會喊唔停，至於逼婚成功的玲瓏則會豪邁喪笑，相映成趣。

從官方劇照所見，子羚全程以淡妝上陣，原來拍攝當日正值嚴寒，不過為了不影響美感，子羚全程「零暖貼」上陣，她說：「拍嗰日真係好凍，但因為要落水都黐唔到暖包，除咗埋位前著大褸包住保暖，劇組佢哋好好，有Book到暖爐畀我之餘，佢哋放嘅係暖水，所以浸住喺暖水度拍都還可以，唔算好凍。」她笑言是次拍攝算是「久違了的大露背」，並透露原來是「長褲」變「短褲」：「場戲我要著住肚兜加短褲仔，原本條褲再長啲，但因為拍咗出嚟覺得冇乜美感，所以即場轉做短褲，等成個身形望出嚟好睇啲。至於大露背嘅戲我其實都好耐冇咁拍過，不過最緊要拍出嚟靚，因為都係講宋世傑模糊間見到個靚女，但佢又唔認得係冇鬚嘅玲瓏。」