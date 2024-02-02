星玄｜白羊仔彭于晏被嘲樣殘　率性而行五字回應

今日係2月2日農曆十二月廿三，今日幸運星係白羊座，再次成為幸運指數榜首，生活稱心冇煩惱。白羊座嘅型男彭于晏（Eddie）有份參演早前上映嘅電影《潛行》，不但止同林家棟、任達華等多位影帝合作。

喺戲入面，佢動作連場完全唔錫身，就連動作導演錢嘉樂都讚佢，有做動作演員嘅潛質。Eddie忙完電影宣傳就返台灣休息，同愛犬四圍行山，近日更到滑雪場滑雪，生活Chill到爆。他近年不斷被嘲「樣殘」和「男神崩壞」，他天生率性而行，表示平時「舒服最重要」，原來他只是不愛打扮而已，只要用心妝扮，就足以令批評者閉嘴。

至於是日最旺生肖係猴，事業旺，擺脫小人纏擾，可大展拳腳，「新疆四美」之一嘅內地女星娜扎就係屬猴。向來出名樣靚身材正嘅佢，喺一個頒獎禮上穿上「中門大開」直落肚臍嘅晚裝裙，堅挺「湯碗胸」盡現眼前，仲有高衩下嘅修長美腿，唔少網民都大讚佢，如神話中維納斯女神。而娜扎有份參演嘅劇集《戀戀紅塵》早前熱播，今年仲有《傳說》、《出入平安》兩套電影上映，其中娜扎係《出入平安》入面係飾演農村姑娘，劇照推出後，唔少人都話認佢唔到，可塑性咁高，難怪娜扎可以喺影視兩邊大展拳腳啦。