【是日通勝】

農曆十二月廿三

癸卯年 乙丑月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、出行

忌：作灶、安床、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：28、46、35

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：再次成為幸運指數榜首，生活稱心冇煩惱。

金牛座：理財有道，收入水漲船高，投資易有斬獲。

雙子座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

巨蟹座：事業運不錯，財運卻有點差，須審慎理財。

獅子座：待人接物若做到問心無愧，運勢差極有限。

處女座：財運相當好，但事業遇阻力，須步步為營。

天秤座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天蠍座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

人馬座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

山羊座：懷着一顆善心，遇到衰運也可以大步檻過。

水瓶座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

雙魚座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）虎 身體差

鼠：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

牛：工作順利，得上司賞識，上位不是夢。

虎：是日沖煞，健康一般，需要注意休息。

兔：生活負擔重，工作壓力大，心態不平穩。

龍：運勢欠佳，但不應把自己幻想成受害者。

蛇：感情運不錯，多讚美伴侶兩句冇蝕底。

馬：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

羊：得到家人支持，事業發展無後顧之憂。

猴：事業旺，擺脫小人纏擾，可大展拳腳。

雞：主動向伴侶獻殷勤，感情關係更牢固。

狗：財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

豬：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：雞

屬雞的朋友於龍年運程，屬六合太歲之年，是最佳運程的生肖。五行屬金的雞在五行屬土的龍年，得到生旺，而且相合，吉星之力量加倍，凶星的力量減半。在這個大前提之下，屬雞的朋友自然是最好運程的一年。

月德吉星，是女性貴人，月德貴人與天德貴人一樣，就是得到幫助，而毋須還人情的貴人。天德為男貴人，月德為女貴人。地解吉星，與天解吉星一樣，百樣之事都可解，這正是天解賜福禎祥，地解化難生恩。

唐符吉星，唐人街這名稱，在外國心中，中國人就是唐人。千多年前的唐朝盛世，令外國人見到東方人稱為唐人。唐符這吉星，就是唐朝的符咒可以幫助我們。

死符凶星，由於有唐符吉星同臨，所以這粒凶星不足以令你擔憂。小耗凶星，就是錢財破耗，龍雞相合，人與人之間交際密集，少少的錢財消耗自然有之，事業更上一層樓，這些耗費，理應物有所值。

龍年為水局，酉雞為水局之沐浴桃花，有利少男少女結識異性，脫單好年份。把桃花星作凶星論已不適合當下了。只是小心桃花帶咸池凶星，酒欲過度而影響健康，任何事情，適可而止為上。