卓越高性能SUV — Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

勁力四射 同級之最

愛快‧羅密歐（Alfa Romeo）旗下的Stelvio Quadrifoglio高性能SUV，搭載源自法拉利充滿激情的90度夾角V6全鋁合金2.9公升雙渦輪增壓引擎、與法拉利高級工程師共同開發的賽車級Giorgio專利平台、經精心設計的Q4四輪驅動系統及懸掛系統，無論是馬力輸出、車身抗扭度及轉向比例都是同級最強，榮獲「卓越高性能SUV」實至名歸。

520hp馬力 3.8秒破百

掛上高性能四葉草徽飾的Stelvio Quadrifoglio，在雙渦輪增壓加持下，當轉數達6,500rpm時可迸發出同級最強的520hp馬力，600Nm峰值扭力則可於2,500至5,000rpm之間全數釋出，搭配ZF 8前速自動波箱，擁有3.8秒的0~100km/h加速實力。受惠於與法拉利高級工程師共同開發的賽車級Giorgio專利平台，超輕量化兼高剛性，成就近乎完美的50:50重量分布，同時擁有同級最強的車身抗扭度。經精心設計的主動式懸掛系統轉向比例為12.1:1，亦是同級之最。配合Q4四輪驅動系統、機械限滑差速器、具動態轉向扭矩的QV調校電動轉向輔助系統、Brembo制動系統等，帶來極準繩的迅速轉向、極穩紮的過彎及極高效的制動表現。

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