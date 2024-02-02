鄧麗欣票房好都唔敢露　張繼聰狂Sell新片見得人

藝人鄧麗欣（Stephy）與張繼聰（阿聰）昨晚（1日）出席電影《飯戲攻心2》首映見面會，現場演員們演繹片中出現的3首歌，包括張國榮的《Monica》、電影主題曲《我們曾經白頭到老》以及鄭健伊的《Together》，觀眾反應熱烈。

Stephy坦言感覺有少許緊張，因為不知道大家反應如何，故很期待大家的回饋及票房，但就不敢講能否突破第一集的票房，不過，阿聰就揚言有信心：「雖然我哋控制唔到票房，但我之前出席試映場，好多人都話比起上集更鍾意呢一集，而且大家拍得好用心，呢個已經係無價。今次首映係賣飛，過千張門票係秒殺。」至於票房好會否派福利？Stephy笑言要交給男演員，問到阿聰除了露歌喉，還會露甚麼？他說：「我仲有乜可以露，我成日都露，最大威力係修哥（胡楓）同羅蘭姐，佢哋露面，觀眾就開心。」Stephy謂會落力謝票，第一輯她參與了百多場謝票，今次演員們會分工合作兵分幾路。阿聰稱除謝票之外，打算微服出巡潛入戲院觀看大家反應。

另外，講到阿聰有份演出的另一套電影《盜月者》跟《飯》同日上映，阿聰自己打自己，他說：「唔可以咁講，兩套戲係唔同類型，我兩個角色都好唔同。咁當然呢邊係好有感情，因為係第二集，有情感嘅累積，拍嘅時候係一條心，我覺得已經係無憾，我好引以為傲，覺得套戲係見得人。」