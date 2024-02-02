【特約報道】天寒地凍，不少女士以為包到實，就可以避過「毛手毛腳」的尷尬情況，其實脫毛的最佳時機，並非在夏天，在冬天就要開始了！冬天脫毛， 的確有不少好處。

透過脫毛療程，達到永久脫毛的效果，需進行4至6次才可，非一晚半天就可完成。與其臨急抱佛腳，不如在夏天來臨前做足準備。而進行脫毛療程期間，肌膚敏感度高，易受刺激。在冬天進行脫毛管理，比起夏天，肌膚修復效果更快，不適反應也較少。尤其脫毛後的肌膚，要避免接觸太多紫外線，而冬天的紫外線相較弱，不用擔心曬傷後造成敏感。

由於夏天易分泌油脂及汗水，如在夏天接受脫毛療程，敏感肌膚會因因汗水及油脂影響，出現暗瘡或毛囊閉塞，護理不善的話，隨時出現炎症。相反在冬天身體少出汗水及油脂，更少用止汗劑，對皮膚的負擔大大減少，所以在冬天脫毛，減低肌膚不適的機會。要注意的，是脫毛後的肌膚較敏感，故在天氣乾燥時，要加強保濕，搽性質溫和的潤膚露，由於沒有毛髮阻隔，吸收護膚品的效果更佳。

肌膚在冬天會變得脆弱及失去彈性，加上天氣冷，致血管收縮，令皮膚的血液循環變差，更易出現乾燥、痕癢、脫皮發等情況。所以洗澡時不宜用太熱的水外，要多吃滋陰潤燥的食物，如木耳、芝麻、山藥等。

維他命C是強效的抗氧化劑，減慢細胞老化，促進免疫系統，緩解過敏反應，有助膠原蛋白合成，令肌膚保持緊緻。多吃含維他命C食物，如奇異果、橙，有助肌膚抗敏抗老。

唐安麒

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。