舊愛Britney Spears唱衰　Justin Timberlake新碟風頭被搶嬲爆

美國天后Britney Spears上年10月推出自傳《The Woman in Me》爆曾為美國男歌手舊愛Justin Timberlake墮胎，Justin最近密密為將於3月推出的新碟《Everything I Thought It Was》造勢，卻擺脫不了Britney的陰影，令他大動肝火！知情者透露：「Justin希望Britney自傳帶嚟嘅負面影響，依家會淡化，等佢可以專注推出令佢好興奮嘅新碟，但每日都鑊鑊新鮮鑊鑊甘。」

Justin社交網站被Britney粉絲狂鬧後一度暫停留言功能，不過今年1月Justin回歸宣傳新碟時再被粉絲圍攻，Justin推出新單曲《Selfish》後，Britney粉絲玩嘢將她2011年同名舊歌於串流軟件推上熱播冠軍，明落Justin面。雖然Britney向Justin伸出橄欖枝，周一（29日）於社交網站讚揚Justin新歌，又向所有被她自傳冒犯的人道歉，但Justin並不領情，兩日後（31日）於紐約開騷時爆粗表示：「我想借呢個機會，唔X向任何人道歉。」Britney昨日（1日）於社交網站還擊：「有人話我聽，有人喺出面講X我壞話！你想法庭見，定係好似上次咁返屋企搵媽咪喊喊？我唔會覺得對唔住！！！」