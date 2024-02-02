盧冠廷冇唐書琛冇自己　娶嬌妻靠「當佢冇到」

實力派歌手盧冠廷與太太唐書琛日前接受電台訪問，最近推出新大碟的他透露，今次邀請了不同年代的音樂人合作，亦特別做了很多不同風格的歌曲，務求一擊即中。以往他曾創作出不少經典歌曲，談及創作技巧，他透露：「創作係本能，透過多做配合靈感完成，有時唔能夠思考太多。」

他表示有時看到畫面，腦中已有旋律：「都是Train番嚟，好似肌肉都係靠練番嚟，腦筋都可Train番嚟，呢個係一個秘密。要用潛意識，要開放畀宇宙Download落嚟畀你。同練氣功一樣。貝多芬創作第六交嚮曲，佢三日三夜作唔出，攰喇！決定唔諗。上天就即刻打畀佢，話佢知『係咁呀！傻佬！』所以神來之筆，唔係諗出嚟，係個天畀你。」

盧冠廷創作的《一生所愛》成為經典金曲，主持人問到他太太又是否其「一生所愛」呢？他笑說：「係，佢都似。係佢先幫到我，冇佢冇盧冠廷，我個名都係佢作。我所有出名嘅歌，歌詞都由佢寫，冇佢冇我，所以冇辦法啦!」唐書琛亦說：「如果你信有緣份呢樣嘢，我都覺得我哋點解好似孖生。」坦言跟老公想法很相似，或許是一早約定了，今世要一齊做些甚麼或玩些甚麼。

提到二人的相識經過，唐書琛指那時任職公關經理要訪問盧冠廷，先看到對方的相片，感覺很「寸」很「沙塵」。那次訪問中，她記得曾問盧冠廷為何一個在全美國世界性的歌曲創作比賽奪冠的人，回到香港這個彈丸之地卻只是位列第四。當時盧冠廷答她：「Just matter of taste!」令她覺得對方很豁達，不覺得他「寸」，而且看事情不止是看表面，對他另眼相看，更笑指老公常說當年是她主動追求。

盧冠廷澄清不是太太追求他的，他指太太以前是一位靚女，現在都是，以前太太其中一個追求者是中東油王的兒子。當時見到對方送花熱烈追求，感覺競爭好大，但他卻未有展開追求攻勢，他笑說：「我就特登當佢冇到，佢咁就中招，咁就做咗我老婆，你話幾容易。」唐書琛指盧冠廷為她打開人生另一個角度。