「lan神」直認真係唔Friend　Ian拖Frankie AK呷醋

男團MIRROR（31號）晚舉行第14場演唱會，輪到Anson Kong（AK）孖lan成為演唱會彩蛋，兩人上台後，AK就稱其組合為「lan神」，又指鏡仔要求好過份：「佢哋要我喺演唱會度撕爛你啲衫。」Ian信以為真反問：「點解呀？啲衫悉心準備㗎嘛。」AK都話不明所以：「我都係咁講，所以冇覆佢哋。」AK又問lan同台唱歌是否很開心，lan未有作答，只做了個類似「都係咁」的手勢，AK即讚：「呢個（手勢）係好好㗎喇，識佢咁耐，咁樣係好高分。」lan再話聽聞AK好想跟他唱歌，AK就更正其實是演唱會監製「細榮」意思，笑說：「將個波交咗畀細榮。」再續說真正的原因是lan在第三場演唱會彩蛋環節時和Frankie拖手，所以他說：「我個心有小小唔舒服。」lan即笑他呷醋：「你年紀都唔輕啦，走嚟呷醋。」AK隨即主動跟lan握手，澄清沒呷醋。

Ak繼續表示和lan自齊參加《全民造星》時成為朋友 ，但因此而多「故事」流出：「啲人叫我哋多啲企埋一齊，我哋初出道，真係多啲見面，嗰時多啲團job，但各自出咗Solo之後，各自忙自己工作，係見過少面，可能係我哋一齊做嘢嘅機會都少咗，私下食飯都少咗，就係咁，大家就質疑我哋係咪唔friend呀，我哋係咪嗌交呀。」lan即講笑謂毋須質疑：「我哋真係唔Friend。」AK續說奇怪外界猜度兩人的感情：「因為呢個係兩個人嘅事嚟嘛。」說畢全場起哄，Ian聞言即作狀推開身邊AK ，相當搞笑。

AK續說12子的友情常被計算，他覺得是無謂的猜想，會令當事人好攰，不過亦多謝鏡粉陪伴團隊成長，他只想說：「12子很開心舉行演唱及推出新歌。」兩人合唱前，AK感觸話謂年邁的外婆相隔5年再捧他場，lan見好友眼濕濕即遞上紙巾，表現有愛。