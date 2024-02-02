脂肪肝與糖尿問題有密切關係　兼有年輕化趨勢　優化腸道微生態　有助改善情況

【特約報道】農曆新年快到，市面應節食品出爐，但大多數都很油膩，多吃還會損害腸道健康。香港人工作忙壓力大，加上多肉少菜、喜慶節日大吃大喝、經常打邊爐和吃宵夜的文化，這些都會令我們吸收過多卡路里引致腸道增加壞菌，製造很多毒素，隨血液走到肝臟，出現一連串化學反應，令一些因子及發炎指數增多，傷害肝臟，繼而影響其他器官，引致代謝綜合症。香港中文大學曾有研究發現，在接近兩千名有糖尿問題被訪者中，有73%患有脂肪肝，估計現時至少有二十五萬名有糖尿問題人士正受脂肪肝影響。

脂肪肝年輕化 成人及兒童亦有機會患上

不是所有病都有強烈的病徵，尤其是可怕的慢性病，到發覺身體不適時已經太遲，脂肪肝就是個好例子。脂肪肝是很多慢性病的第一步，而香港脂肪肝患者卻有年輕化趨勢。當脂肪在肝細胞內過量堆積，而其含量超過肝臟重量10%的時候，便被稱為脂肪肝，成人及兒童亦有機會患上。有調查發現在約一百位六歲至十六歲的青少年病人中，高達兩成患有脂肪肝，當中年紀最小的只有六歲，這有可能和遺傳基因有關，當然對於一些本來已是體型肥胖的孩子來說，極有可能是因飲食不節制同時又缺乏運動引起肥胖及脂肪肝。專家提醒家長及早帶孩子做肝臟檢查，愈早發現有脂肪肝，治療效果愈好。一般而言，六歲或以上已經可以接受脂肪肝檢查，建議用纖維化掃瞄（Fibro Scan）做檢查，儀器不會發出幅射亦不用抽血打針，完全沒有痛楚同時很準確，孩子不會抗拒而且很安全。

脂肪肝沒有明顯徵狀 胰島素抗阻易變糖尿問題

肝臟在身體機能上擔當重要角色，身體出現健康問題往往由肝臟開始。脂肪肝若不及時處理，將有兩方面的影響。首先對肝臟不好，長期有脂肪肝，會引起發炎、纖維化，最後演變為肝硬化，大大增加患上肝癌的機會。其次對代謝亦有影響，皆因肝臟是十分重要的器官，用以處理血糖、血脂，有脂肪肝會更易引致胰島素抗阻，容易變成糖尿問題，血脂及膽固醇都容易上升。代謝綜合症會不經不覺間蠶食我們的健康，到發覺身體不適時已經太遲，及早改變飲食及生活習慣，可以有助減低患病風險。

新冠疫情 令糖尿問題趨向年輕化

還以為糖尿問題是針對老人，事實對於香港的中青年以至年輕人已逐步走近。糖尿問題趨向年輕化和新冠疫情有點關係，疫情下很多人轉為在家工作，學生們差不多大半學期上網課，大家擔心受感染多留家中，缺乏運動，加上網購很多不健康的零食，有些人廿多歲已有糖尿問題徵象。人類身體各個器官都會相互影響，有研究報告指出，糖尿問題容易影響腸道功能，而腸道功能的異常又容易造成血糖調控出問題。除此之外腸道微生態失衡還會影響整個腸胃系統，而腸道又會發放訊息到不同器官，造成惡性循環。

優化腸道微生態 降低患上代謝綜合症風險

近年醫學界普遍認為腸道和肝臟是相互影響，腸道好菌不足、壞菌太多，例如飲食壞習慣會製造很多毒素，隨血液走到肝臟，出現一連串化學反應，增加發炎因子傷害肝臟。平衡腸道微生態可以減少一些代謝廢物去到肝臟讓其分解處理，減低肝臟負荷。腸臟消化食物之外亦會釋放信號到其他器官以調節血糖及胰島素分泌，和通知大腦控制食慾；如吃太多垃圾食物，腸道細菌會釋放毒素令到腸壁受損，影響腸泌素分泌，令人不知飽餓，令腸道發炎就會引致血糖高。因此培養良好的生活和飲食習慣，為腸道建立良好的微生態環境，有助降低患代謝綜合症的風險。

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