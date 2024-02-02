水果入饌　士多啤梨榴槤夠吸引

香港每日都有從世界各地運來的水果，健康美味又可入饌。來到冬天，首選的就有士多啤梨，打造成各式甜點，簡直令人停不了口。另外還有餐廳以榴槤入饌，鹹甜點各有特色，水果控要留意了。

韓國士多啤梨

冬天是士多啤梨當造的季節，將軍澳一間酒店自助餐廳近日推出海鮮盛宴自助餐，海鮮專區任食有即開生蠔或松葉蟹腳等多款海鮮，逢星期五至日、公眾假期及前夕供應麵包蟹、扇貝、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身，另外還有各式沙律或熱葷選擇。必吃的韓國士多啤梨打造的主題甜點，包括有士多啤梨千層酥、士多啤梨櫻花蛋糕、士多啤梨戚風蛋糕和士多啤梨泡芙山等，就連朱古力噴泉都加入士多啤梨朱古力口味，未吃已覺香甜。另外，於即日至3月24日逢星期六、日及公眾假期，餐廳推出韓式士多啤梨周末下午茶自助餐，當中包括香煎龍脷柳配韓國士多啤梨、燒豬柳配韓國士多啤梨忌廉汁和韓國士多啤梨大蝦軟包等鹹點，還有各式各樣的士多啤梨甜點。於網上商店預訂自助餐或周末下午茶自助餐，會有折扣優惠。

「蠔」食士多啤梨

海鮮和甜品的「味」力令人難以抗拒，黃竹坑一間酒店咖啡室及酒吧於即日至3月24日推山海鮮士多啤梨誘惑自助餐，海鮮以蠔作主角，有莧菜焗蠔、泰式蒜蓉牛油焗蠔、白汁芝士香草焗蠔、酥炸廣島蠔配柚子蛋黃醬和潮州蠔仔粥等菜式。士多啤梨主題的甜品有輕盈的瑞士卷、軟滑的慕絲杯、香口的金寶脆脆和士多啤梨開心果撻等，總有一款合你心水。

日系出品

香港人對日本士多啤梨情有獨鍾，來自日本的人氣蛋糕品牌於即日至3月17日分階段推出用日本士多梨製作的蛋糕，首先由即日至2月18日會有日本士多啤梨忌廉蛋糕、日本士多啤梨粒粒雪芳和日本士多啤梨開心果忌廉蛋糕，2月19日至3月17日除繼續供應日本士多啤梨忌廉蛋糕外，還有日本士多啤梨藍莓忌廉蛋糕和日本士多啤梨杧果忌廉蛋糕，選擇都相當多。此外，品牌以日本人氣貓咪mofusand做主角，推出一系列新春開運甜食及精品套裝，招福達摩造型士多啤梨紅桑子慕斯蛋糕紅噹噹好意頭，達摩造型的mofusand貓咪配士多啤梨紅桑子慕絲、海綿蛋糕、紅莓白朱古力脆脆及士多啤梨果醬，美味好意頭。雙面刺繡Tote Bag連朱古力曲奇套裝袋面有鯊魚貓刺繡圖案，內裏是朱古力曲奇，同樣受粉絲歡迎。來到新年，品牌會推出「金龍報喜」以及「金玉滿堂」兩款日本宮崎金柑忌廉蛋糕，前者備有龍年造型插牌，更加應節。

榴槤盛宴

馬來西亞榴槤一向受港人歡迎，鰂魚涌一間馬來西亞菜餐廳近日推出全新餐牌，除有馬拉混西日風的濃香喇沙蘑菇煙肉長通粉、烤原條魔鬼魚配參巴辣醬和檳榔島敍湯咖喱及烤蔬菜外，當中較特別是選用馬來西亞D24打造的5道菜榴槤盛宴2人套餐。前菜有榴槤水果沙律和自家製榴槤炸彈，自家產土耳其麵包配榴槤鷹咀豆泥選用芝麻醬代替橄欖油，再加點青檸汁和意大利番荽，和榴槤味道配合得剛好。主菜是榴槤意大利飯配烤三文魚扒，意大利飯加入椰糖和魚露，更能突出榴槤的味道。甜點可選榴槤冰糕或榴槤芝士蛋糕，冰糕以傳統意大利冰糕改良，配即磨咖啡和朗姆酒，別具風味。