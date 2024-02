藝人陳自瑤(YoYo)成日以愛女王靖喬(QQ)為先,依家QQ都已經11歲,亦未見YoYo同老公王浩信有再生小朋友之意。不過尋日(1日)YoYo上載咗幾張近照,見佢身穿公主袖白底碎花連身超短裙,坐喺類似野餐場景拎住英文書嚟影相,十足文青靚相咁,大晒氣質,又以英文話新一年新開始:「Life is a book, everyday is a new page, every month is a new chapter, every year is a new series. .…📖」

不過佢晒完呢輯少女味濃嘅相,竟有網友留言問:「你有咗?」令其他網友都大感愕然。不過似乎係今次條裙仔太鬆身,加上佢坐低影相,令腰位望落脹卜卜咁,睇嚟都似係角度惹的禍。