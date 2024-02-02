靈敢侶情：鋼琴家的一雙手

近日，視頻網總彈出一段舊聞：國際鋼琴家郎朗與他的太太吉娜。話說，媒體在機場拍到夫婦二人，當時吉娜拿着行李箱、又背着一大個背囊，但郎朗則兩手空空，十分悠閒。網民見狀，馬上看圖寫批鬥文，大罵此男是個媽寶、毫無風度、大男人主義。

未幾，吉娜馬上出來護夫，說郎朗平日也會幫忙，只是，「他的手太重要了」，不能讓他拿重物。不解釋由至可，一解釋網民又把幾火，先大讚女方懂事賢惠，然後說郎朗不知所謂。

這裏我就不明白了，當然，我不是要說「人家夫妻的事與網民何干」的話。我身為公眾人物，也謹記面向公眾需以身作則、做好榜樣。我不明白的地方，在於怎麼大家想不到：鋼琴家的一雙手，有多重要？

如命般重要。

這種重要，並非「唓！拎下嘢會斷咩！」的程度，而是，先不說郎朗雙手曾多次因練琴受傷，就當只是患上會手癢的皮膚病，這對鋼琴家來說都極有可能會影響表現。我說不明白，是想不通怎麼大眾會用一般人「手痛下啫」、「手指攰下啫」、「背痛下啫」的角度，去量度郎朗的一雙手。

以己度人，思想難以廣闊，機會來到都不懂抓緊。何不對自己要求多一點點，批評前先放下「我真係好醒」的想法，然後多了解、多學習？即使往後決定還要罵，至少都增長了知識，365日之後，人生又會不一樣。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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