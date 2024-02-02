Anson Lo新片揚威大阪感榮幸：一次特別的經歷

人氣男團MIRROR成員Anson Lo、Edan、姜濤、張繼聰及白只，演出的英皇電影《盜月者》將於大除夕年三十（9日）上映，不過上映前夕已傳來好消息，該片獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，導演袁劍偉及一眾演員均大感雀躍，導演袁劍偉興奮表示，大阪亞洲電影節對《盜》片的加冕意義非凡：「各位演員與工作人員的付出，得到國際級影展的認可，獲邀成為開幕電影，自然與有榮焉！今次最大的意義在於，評審看到電影製作的用心，能夠撇除偶像的框架，客觀地給予肯定，也讓他們真正以演員身份，打動非香港的觀眾！」更指望屆時能與演員親身出席電影節，感受影展與別不同的氣氛，並可近距離聆聽當地影迷的觀後感。

Anson Lo對此亦深感榮幸：「《盜》片是我第一次拍的賀歲片，對自己來說亦是一次十分特別的經歷，一般賀歲片都是團結歡欣的合家歡電影，但今次有好多打鬥場面，是一部動作劇情片，能夠參與這部電影是自己的榮幸，在日本拍攝時，我與其他演員的相處時間非常多，因為拍攝期間天氣欠佳，經常因為下雨而需要臨時更改地點、場口，劇情也要相應作出少少調整，袁導演、阿聰、白只都盡力幫忙，加上我演繹的角色阿佑，起初覺得好有難度，他是一個平凡小男孩，怎樣將角色演得立體，極富挑戰性，所以好多謝阿聰、白只的幫忙！」

Edan感覺榮幸之餘，也想衷心作出致謝：「藉此要多謝台前幕後付出很多時間與心血，非常認真對待這部作品，今日可以得到這個寶貴成果，感覺好鼓舞！這次來自大阪亞洲電影的好消息，亦勾起了我在日本拍攝的回憶，第一次在外地拍電影，那一個月的密集式拍攝，幾乎每天都要拍到凌晨，一大清早起床又出發，行程好緊密，幸好自己好喜歡日本，心情依然可以好輕鬆，趁空檔往附近逛逛便利店，吃一口串燒或壽司，收工後再去吃碗拉麵，有時難得放假Shopping，雖然拍攝過程好辛苦，花了好多心機與時間，但回望整個過程，真的好開心！」特別演出姜濤就表示：「這個角色有很大突破，亦是一個新嘗試，第一次開真槍，大家看我樣子好像毫無懼色，其實內心非常害怕！希望透過這部戲，日本觀眾能夠更加了解我們幾位演員！」

至於張繼聰有一番個人體會：「這部電影是我一套引以自豪、感情滿滿的作品，我向來好喜歡到日本Shopping，希望能夠將這次入圍當作一種身份象徵，向各大店舖展示：『我是一個專業演員！』從而獲得一個大大的折扣，感謝！」白只想到《盜》片與日本似乎存在一種微妙的緣分：「我們曾到日本拍攝，現在又因緣際會成為大阪亞洲電影節的開幕電影，希望日本觀眾會喜歡這部作品，我覺得，這種國際級影展是電影界別的專業活動，能夠以演員身份參與，當中存在著一份榮幸，日本是一個電影工業非常厲害的國家，所以我對這個影展好期待！」