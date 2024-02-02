陳柏宇遠赴台灣拍MV　見證不老騎士追夢

歌手陳柏宇（Jason）全新派台作品《中二寄生魂》MV 昨日（1日）上架，新歌關於夢想，無論任何年齡也有追逐夢想的可能，帶着「中二」的傻勁，即使活到100歲依然可以做自己享受的事，繼續去追求不切合現實的夢想。

為配合新作的主題，Jason與團隊特意遠赴台灣拍攝MV，由三位台灣老人擔任男主角，一齊騎上機車踏上環島之旅。 MV故事的原型是台灣最佳紀錄片《不老騎士——歐兜邁環台日記》，紀錄片中現年100歲的郭深森爺爺就是一位不老騎士，他也有在MV末段粉墨登場，Jason不忘與對方互動一番，詢問郭爺爺參與MV的感想，郭爺爺表示：「開心，每天騎機車遊山玩水一心情很開朗，所以活到100歲，老人家可以騎機車就很開心。」Jason又請教他如何以台語讀出自己的名字及新歌歌名，場面搞笑又溫馨。

Jason回想當日拍攝MV的過程，他說：「我覺得佢哋好勁，環島遊要好多體力，仲要揸機車，證明佢哋仲好精靈、好有活力，唔係點留意住路面同天氣狀況。」他笑謂自己雖然未必活到100歲，但慶幸從未丟失「中二魂」：「唱歌、照顧老婆同兩個女就係我嘅『中二魂』，我好享受而家嘅生活，可以用音樂、用社交平台同歌迷交流，睇住兩個女大，其實已經好好，無咩要後悔或者好『恨』去做。當然，見到班爺爺仲追尋緊自己嘅夢想，呢件事係好熱血嘅，唔好話追夢，至少用緊佢哋享受嘅方式生活，如果100歲都做緊呢件事，咁幾多歲都應該試吓，起碼喺生活入面，搵一個空間去享受自己想做嘅嘢。」