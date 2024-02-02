釗峰單飛推第三輯　成功轉型踏上新軌道

組合C AllStar成員早前分道揚鑣各自發展，當中作個人發展的梁釗峰早前剛推出第3張唱片《遺憾與遺憾之間的一切》。談到今次唱片的4首新歌加MV製作過程，他直言感覺愉快：「我睇返成個幕後團隊都係女仔為主，合作得分外愉快，鏡頭陰柔、MV唯美，連親熱戲都交畀女仔去演，我自己睇得好舒服。」他指創作上自己也有給予意見，創作人也很信任他。談到個人發展數年，他表示現算上了軌道，最難是如何由C AllStar的梁釗峰，轉型成有自己的梁釗峰，他相信專注做自己的音樂，別人一定會看得到：「我好似一個收音機頻道，有共鳴時世界就會有回響。」

談到C AllStar休團後各自簽不同公司，他表示大家感情依然要好，但要合作可能是行政上比較困難：「即使大家作個人發展，都會為團隊而驕傲，將來再合作的話，我哋各自唱Solo，又可以交換歌唱，所以絕唔會影響感情同演出，只要我哋C AllStar核心嘅『魂』同『火』仲喺度，都會互相鼓勵，大家開騷，我哋互相有時間都會出席支持。」

他表示也很想開音樂會，不過最新目標是創作一首跑步歌：「我跑開長跑，最近愛上越野跑，所以想寫首比較輕盈嘅歌，可以畀我跑山時融入大自然時。」他透露之前分別到泰國和台灣參加越野賽，當中台灣女生參賽比例較多，他笑言運動型的女生最吸引，但自己未能接受異地戀，很怕思念的感覺。

場地提供：Momento hk