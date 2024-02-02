阿Sa忽然自爆「個仔22歲」　嚇到阿嬌O嘴唔識應

Twins昨晚（1日）舉行第9場演唱會，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）經過兩日休息之後，狀態大好，由於現場觀眾反應超級熱烈，兩人再安歌兩首歌才完場，ERROR成員193與肥仔、衛詩雅、湯怡、導演莊文強、音樂人伍樂城等專程捧場。

踏入第9場，Twins取消了開場串燒快歌的打側手翻動作，外界猜測阿嬌第8場打側手翻時跣腳受傷，大會馬上代她發言澄請：「不用擔心， 因為阿嬌呢幾日唔夠血，身體弱啲，公司擔心佢再腳軟再跌親會整傷，所以先暫停一下側手翻。」而在握手環節中，阿Sa見到193即搞笑謂：「你唔好企起身啦，你咁高擋住後面，哈哈！」193即十分聽話，坐足全晚不敢站起來以免遮擋後排觀眾。

當兩人講到入行22年的感受時，阿Sa突然語出驚人：「22年時間真係好長，22年前如果我生咗個仔，佢今年都已經22歲...」阿嬌聞言O嘴不懂回應，阿Sa才補充道：「係冇發生到，哈哈哈.....」接著續說：「你知啦，組合真係難㗎，好多組合行行下走散咗，又或者嗌咗交....我唔係講緊你哋呀ERROR，我都祝福你哋可以行好耐。」肥仔與193即時兩手緊扣，代表他們ERROR也會堅持相愛下去。

另外，Twins現場答謝曾為她們寫下無數經典金曲的伍樂城，直言：「冇呢個人，就冇我哋啦。我哋九成嘅歌都係佢作㗎！伍樂城！」安歌時特別走過去跟伍樂城握手，更稱對方為「大佬！大佬好嘢！」阿Sa又多謝電影《金手指》導演莊文強到場支持，並大賣廣告：「大家睇完我演唱會，就去支持《金手指》啦！」