陳敏之憶亡母落淚　承諾會做個好媽咪畀心機工作

藝人陳敏之母親早前不敵急性血癌離世，她今日（2日）出席邵氏超級網劇《執法者們》開鏡儀式時神情落寞，她受訪時表示，相信要待一段時間才能慢慢接受，期間亦忍不住落淚：「我知媽咪好想我畀心機工作，因為佢生前好鍾意睇我做戲、做直播，媽咪永遠係最支持我嘅粉絲！知道佢喺天堂開心、冇病痛，之後我哋必定會喺天堂再見。」她指已對媽咪承諾會做好媽咪、好太太和好女兒，由於3月才正式為劇集開工，相信屆時心情應該會好一些，加上可見到很多老友，有工作做心情亦會較好。她透露母親生前是基督徒，故將於本月底舉行安息禮作告別，已選定教堂，以純白簡潔布置為主，會唱聖詩和祈禱。

她感恩7歲囝囝子樂非常堅強又懂事，會反過來安慰她：「子樂只係喺婆婆臨走前一晚喊咗1個鐘，之後佢不停安慰我『媽咪，你仲有我！我好掛住婆婆煮嘅魚。』佢喊嗰陣我一直攬住佢，畢竟小朋友要面對生死唔容易。」

劇中飾演執法人員的她，高興表示終於可跟宣萱合作，她説：「大家識咗好耐，佢以前成日嚟幫襯我買曲奇。」她大讚對方很率直，不過大家一直未能合作拍劇，今次終於有機會碰頭。」