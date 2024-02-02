《中年2》陳慧嫻金曲之夜　本尊親讚古淖文好過原唱

由歌手陳慧嫻、伍仲衡、張佳添和周國豐等人擔任評審的無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》於本周日晚（4日）播出第九部曲，本回合14強選手會輪流獻唱天后陳慧嫻的經典金曲。今集出場名單如下：《戀戀風塵》古淖文、《飄雪》陳蒨葶、《人生何處不相逢》劉可、《去吧！》鄭梓浩、《逝去的諾言》王玥、《我心不死》顏米羔、《情意結》陳俞霏和《紅茶館》林若盈。

本回合除了參賽者獻唱，本尊陳慧嫻更會細述每首金曲背後鮮為人知的故事，當中以由廣播劇誕生的《我心不死》故事最為特別，慧嫻說：「當時電台搵人去作呢首歌，再搵Wyman（黃偉文）填詞，Wyman喺日本填歌詞時咁啱遇到地震，呢個地震引發到佢寫出天崩又地裂、點樣去求生嘅歌詞！」14強選手的出場次序將根據本尊陳慧嫻心水決定，本集首位出場的是古淖文，獻唱慧嫻第一次回歸樂壇的歌曲《戀戀風塵》，演出完畢後，古淖文被主持車婉婉踢爆緊張到眼皮跳。對於淖文演出，慧嫻說：「呢首歌係好難唱，情感要由低去到高，好似過山車咁，今日你做得好好，我覺得你個Phrasing做得好過我。」不過細心聆聽的慧嫻更踢爆淖文唱錯一隻字歌詞。

造型方面則以王玥最為搶Fo，戴上白帽、穿上白色長裙的她，甚有心思地以慧嫻昔日經典造型上陣，令慧嫻為之感動：「多謝你呀，呢個係80年代陳慧嫻Look。」王玥獻唱慧嫻人生首支單曲《逝去的諾言》，惟未能駕馭低音部分，慧嫻說：「你低音出唔到嚟，係咪有啲緊張，喉嚨好似勒住咗。」伍仲衡說：「其實女仔歌嚟講呢個Key唔係好低，可能低音唔係你強項，咁你應該將隻歌升番Key，甚至乎揀過另一隻歌！」甜姐兒林若盈獻唱《紅茶館》，若盈甜美的歌聲滲出暗戀感覺，惟去到歌曲經典獨白部分時卻出事，慧嫻笑言：「你嘅搞鬼係做到嘅，奀皮都有啲，略嫌你講嘢嗰度粗魯咗少少，真係有啲驚，應該嗲番啲，我可能不受溝！」