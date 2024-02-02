慾望小惡魔　撩仔開波

食得就食，咁至係我哋小惡魔本色！（互聯網）

四仔中嘅小惡魔都有個特色，就係佢哋無性不歡，唔理對方係閨密嘅老公定家姐男友，都會施姣功撩上床開波。想知佢哋放蕩成點，今次以慾望小惡魔為主題嘅作品就唔可以錯過喇！

背女友出軌

男人嘅定力可以堅持到幾耐？喺Pure Passion炮製嘅《Lust Unleashed #23》，就話畀大家知係一秒都堅持唔到，皆因佢哋所面對嘅係多位樣靚身材正兼挑逗技術一流嘅小惡魔！故事講男主角喺女友屋企過夜，點知一班化身成好色小惡魔嘅姊妹暗中勾引佢上床，由於班女實在太索又主動，結果忍唔住背女友出軌。高質嘅製作加上大量主觀鏡頭拍攝，官能刺激度十足。

乳溝攻勢

想知脫界小惡魔嘅挑逗技巧有幾勁，就唔可以錯過DORCEL出品嘅《Impulses #5》喇！由四仔名導Franck Vicomte執導，搵來幾位巨乳脫星演出，同時特意加強前戲部分，等四仔迷能充分體驗呢班小惡魔嘅挑逗功夫。喺派對上，呢班小惡魔見到心儀型男就舔晒脷，懶理對方係邊個嘅男友或老公，先嚟一招乳溝攻勢，再嚟露底誘惑，誓要撩起對方嘅慾火，喺床上施展渾身解數將佢榨乾。

激凸心郁

脫界小惡魔嘅其中一個特色，就係見到乜嘢都會聯想起性愛，而呢套由Lethal Hardcore製作嘅《Appetite For Something Tight #4》，正係其中一個好例子。由兩位喺四仔頒獎禮上屢獲殊榮嘅導演Stoney Curtis及Jerry Kovak攜手執導，Lexi Lore、Emma Rosie、Melanie Marie及Myra Moans等癡女脫星聯手演出，單睇陣容已經癡味十足，尤其係放蕩天后Lexi Lor嘅演出更係夠晒精彩。講呢班鹹濕妹見到閨密男友下半身激凸，春心蕩漾下便主動出擊，正所謂「姣婆遇着脂粉客」，結果一拍即合，砌個你死我活！

碟評

脫界小惡魔嘅演出，向來備受四仔迷追捧，事關佢哋唔止床上夠搶韁，七情上面嘅情慾演出，更係極具觀賞性，而喺今次推介嘅作品中，最值得先睹為快嘅，莫過於搵嚟一班青春脫星參演嘅《Lust Unleashed #23》，一定唔會令大家失望。