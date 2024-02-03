【是日通勝】

農曆十二月廿四

癸卯年 乙丑月 丁酉日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：理髮、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

金牛座：各方面的運勢都很好，但切記要保持低調！

雙子座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

巨蟹座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

獅子座：趁順境時懂得自我檢討，對個人成長有利。

處女座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

天秤座：多做善事冇蝕底，你的愛心可帶來好運氣！

天蠍座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

人馬座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

山羊座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

水瓶座：事業運差，溝通問題影響大局，必須正視。

雙魚座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）鼠 財運旺

（跌）兔 易損傷

鼠：財運上升，收入增加，物質生活無憂。

牛：一人讓一步，跟伴侶鬥氣，有害無益。

虎：事業運差，要有勞而無功的心理準備。

兔：是日沖煞，外出活動要注意人身安全。

龍：人際關係出問題，不願與人互動交流。

蛇：病向淺中醫，身體出毛病要及早求診。

馬：時來運轉，外出易遇見令你高興的事。

羊：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

猴：運勢一般，精神不振，做事提不起勁。

雞：工作運不錯，表現易獲得上司的認可。

狗：做事缺乏耐性，動不動就會大發脾氣。

豬：人緣差，勿把快樂建築在別人痛苦上。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

水瓶座的愛情觀

水瓶座是獨立而自由的人，愛情觀可說是與眾不同，不易被傳統的愛情觀念所束縛。

水瓶座的人注重精神和思想上的連接，傾向與一個能夠深入交流、分享共同興趣和理念的伴侶建立感情。對於水瓶座來說，智慧和心靈的契合比外貌和物質更重要，喜歡和伴侶一起探索新的思想和理念，共同成長。

他們不喜歡被束縛和限制，希望有足夠的空間和時間來追求自己的興趣和目標，也希望伴侶能夠理解和尊重其個人空間，不會對他們施加過多的壓力和要求。

他們認為愛情關係應該建立在平等和尊重的基礎上，不應該有權力的不平衡和不公正的對待。他們會努力與伴侶保持平等的地位，共同決策和解決問題。然而，水瓶座的人傾向於思考和分析，不太擅長直接表達情感，因此他們可能需要一位理解和支持自己的伴侶，能夠給予他們足夠的安全感和鼓勵。

最後，水瓶座的人對於創新和變化持開放態度，不喜歡墨守成規和傳統的愛情模式，希望能夠與伴侶一起探索新的方式和體驗。他們願意嘗試新的事物，推崇創意和獨特性。在水瓶座的愛情中，友誼和親密關係是相輔相成的，他們希望與伴侶建立深厚的友誼基礎，成為最好的朋友和伴侶。這種友誼可以為他們的愛情關係帶來長久的穩定和滿足。