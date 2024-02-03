江嘉敏晚宴獻聲　獲「忠粉」舉牌應援

江嘉敏與多位無綫小花陳曉華、劉穎鏇等齊齊擔任周年晚宴嘉賓，江嘉敏唱歌時獲現場人士舉名牌贈興，令本來緊張的她心情放鬆。她又大爆今次「走難式」過大海瘀事。無綫小花江嘉敏日前偕陳曉華（Hera）、劉穎鏇（Tiffany）及郭柏妍（Rosita）到澳門出席晚宴活動，席間4位美女唱歌表演，還與現場朋友玩遊戲，氣氛甚佳，期間更有人舉名牌支持，江嘉敏坦言驚訝又開心。

江嘉敏接受東網獨家訪問時謂：「之前都曾經出席呢間公司嘅周年晚宴，佢哋連續幾年都有請我，都幾開心，最好笑就係我記得第一年出席時已經有人喺台下舉牌，當時都覺得好驚訝，今次出席前我都同佢哋講，因為之前疫情關係，我都好耐冇嚟，唔知到時會唔會有人舉牌呢？果然佢哋真係攞晒啲牌出嚟，真係得呢間公司咁樣同我玩，啲員工又會一齊出嚟唱歌、跳舞，氣氛好好。」

「走難式」過大海

江嘉敏又大爆出發時的瘀事，由於疫情關係，她有4、5年沒去過澳門，結果就來個「走難式」過大海。她笑言：「今次我仲好豬，將自己全部物件都孭晒上身，包括啲衫，後尾我見佢哋點解全部都拖篋嘅？我太耐冇去，仲以為去澳門拖篋好似平時坐飛機咁，唔可以帶鉸剪，液體又限住幾多毫升，所以乜都孭晒喺膊頭，勁重，真係豬咗。」而今次為江嘉敏拍下多張靚相的是Hera，亦有於社交網Po相，她留言：「唱完返到休息室發現相機有700張相唔係自己！」