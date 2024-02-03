藝人河國榮西貢住所燒炭亡　愛妻去年病逝

藝人河國榮燒炭自殺身亡！昨日(2日)10時18分，一名58歲外籍男子，在大環頭路大坳門村一村屋懷疑燒炭自殺，家人發現慌忙報案。救援人員到場證實事主已氣絕身亡，執法人員證實事主為藝人河國榮，消息指，其妻子在去年病逝。河國榮近年來飽歷滄桑，受到抑鬱症、右耳基底細胞癌、胃酸倒流等病折磨，亦曾出現過經濟拮据，欠下數十萬卡數。

在娛樂圈有「御用老外」之稱的河國榮，1987年5月來港發展至今，當時曾以嘉賓身份於《譚詠麟87與你情不變演唱會》上獻唱《朋友》一曲。曾任私立學校英語教師，在任教期間認識太太張浣澄（Bonnie），2人在拍拖約半年多後於1989年3月結婚；婚後其妻因驗出患有心藏病，故二人放棄生育計劃。其後領養了13隻寵物犬，一直都把牠們當成是兒女們看待，可知道照顧牠們每個所花的時間絕對不少於真的小孩。

「河國榮」一名由來是他的大學友人提議以其英文名姓氏「Rivers」直譯而成「河」。而「國榮」一名則取自其名字「Gregory」近似音「國榮」。他亦曾在音樂節目上提及其身份證上載印有「河國榮」一中文名稱。

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生命熱線： 2382 0000

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社會福利署： 2343 2255

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