河國榮疑憶妻自殺亡　與太太結婚逾30年

有「御用外國人」之稱的藝人河國榮燒炭自殺身亡，消息指其妻子去年病逝，不排除他因憶念愛妻而輕生。其實河國榮年輕時曾任職英語老師維持生計，當時認識了太太Bonnie，太太是其學生，二人僅相識8個月便墮入愛河，當時河國榮簽證到期，為免被遣返回國，故決定與Bonnie結婚，於1989年3月18日舉行婚禮。惟當時外父極力反對，認為老外都喜歡「玩女人」，河國榮親筆寫了一封信給外父，即使備受壓力也對Bonnie家事出心出力，最終用真誠感動了外父。2人結婚逾30年一直恩愛，由於太太心臓有問題不適合生育，故他們早放棄生兒育女，反而收養13隻狗狗，並視為己出。

而河國榮於去年8月28日最後一次更新社交網，分享在自家農場種菜，大批網民到該發文下留言悼念，至於最後一次在社交媒體內提及亡妻，則在2022年6月份，提到自己與太太一同購買農用的高壓水喉，細心的太太更買港式奶油包給他。

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