超卓汽車頒獎巡禮：最佳電動SUV — Mercedes-Benz EQE SUV

豪邁好動 所向超群

平治（Mercedes-Benz）EQ純電動家族成員眾多，其中全新豪華四驅EQE SUV，與EQS及EQE兩款房車一樣，建基於EVA2平治豪華電動車專屬底盤平台，並加入多項空氣動力學且首見於EQS的創新設計，離地距設定更高及擁有Offroad越野駕駛模式，集高科技、豪邁好動與多功能於一身，獲得年度「最佳電動SUV」當之無愧。

扭力轉移 提升效能

配備4MATIC的EQE SUV 350前後軸均加入eATS電動馬達，提供292hp最大馬力及765Nm最大扭力。Torque Shift扭力轉移功能確保前後馬達能改變扭力分布，提供最高驅動效能。車載89kWh鋰離子電池組，續航力高達561km（WLTP）。標準車身離地距達174mm，加上設有適用於越野駕駛的Offroad模式，輕鬆應付崎嶇地形。至於車廂空間充裕，身形較高大的乘客也不會感到頂頭頂腳。尾箱標準容量則為520L，可透過將後座椅背稍向前傾10度及完全放平，彈性提供580L或高達1,675L載物量。尾箱對角裝載長度為882mm，是同級車型最長。多項駕駛輔助系統包括Active Brake Assist、Active Lane Keeping Assist、Blind Spot Assist及360度泊車鏡頭皆屬標準配置。

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