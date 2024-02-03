河國榮成首位無綫簽約外籍藝人　最後遺作離世前面世

藝人河國榮輕生亡終年58歲，有「御用老外」之稱的他因一位留學生開始認識香港，自此與香港結下不解之緣，本名是Gregory Charles Rivers的他，曾透露中文名由來全因偶像張國榮，1985年他更為接近偶像張國榮，擔任其澳洲專用司機，翌年再主動舉手做譚詠麟司機，近距離見過兩位巨星後決意入行追夢，1987年來港之後曾擔任不同工作，並曾以嘉賓身份於《譚詠麟87與你情不變演唱會》上與譚詠麟合唱《朋友》一曲，及後機緣巧合下加入無綫，成為首位簽約旗下的非混血外籍合約藝員，多扮演外國執法人員高層及跨國公司高層角色，2016年憑獻唱二次創作歌《亞視永恆》而在網上爆紅，2017年更獲國際影視平台邀請，替美國諷刺戰爭電影《戰爭機器》拍攝宣傳片，成為一時佳話，年前他亦一圓心願，開音樂會紀念移居香港31年。

他，而他亦曾為周潤發擔任英語老師，隨對方到荷里活發展指導英語一年。而他電影遺作，則是去年上映的《超神經械劫案下》，飾演張敬軒的保安部主管上司。另外，在他死訊傳出前10多小時，他為外國華人線上超市擔任代言的最新廣告片面世，片中他一人分飾多角教辦年貨，相信這個廣告成為了他的最後遺作。

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