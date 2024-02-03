碧咸襲港向港迷熱情問好　親揭成功秘訣感激家人支持

英國前球星碧咸（David Beckham）來港出席FWD活動，他向港迷熱情問好：「非常高興再來到香港，每次到訪都感覺到這個城市充滿活力與美食，而且香港人熱情又好客，大家恍如老朋友一樣，很開心可以再次見到大家！」談及他在串流平台的紀錄片叫好叫座，他感謝大家喜歡這套紀錄片，喜出望外，並謂會繼續在社交平台分享日常生活，希望將最真實的一面呈現人前，他說：「希望大家透過這套紀錄片了解真實的碧咸，感受到我對足球的熱誠，靠實力累積財富的同時，如何積極回饋社會，發放正能量！」

由擁有「黃金右腳」的球星轉型至美職球隊「國際邁阿密」的班主，碧咸大方分享成功秘訣：「堅持是成功的不二法門，只要對自己熱愛的事情持之以恒，便能跨過人生路途上的所有障礙與挫折！當然家人也是生命中不可劃缺的重要元素，如果沒有家人無條件的愛與支持，未必有今日的我，所以我一直重視與家人共敍天倫的美好時光，就算工作再忙碌，只要球季結束，我便會跟家人四出旅行；大時大節也是全家人聚在一起慶祝，締造更多美好回憶，相信大家也在我的社交網站看過很多我們之間的相處趣事，也為網友們帶來不少歡樂吧！」