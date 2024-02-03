《洛奇》系列「拳王阿波羅」Carl Weathers離世　《曼達洛人》成遺作

憑拳擊片《洛奇》（Rocky）系列成名的美國男星Carl Weathers，由其家人宣布前日（1日）於洛杉磯寓所在睡夢中安詳離世，終年76歲。原本Carl是美式足球員，其後轉行成為演員。他於美國男星史泰龍（Sylvester Stallone）主演與編劇的1976年電影《洛奇》，飾演洛奇的對手拳王阿波羅，讓他聲名大噪。他亦一直參演《洛奇》系列，與洛奇化敵為友，直到第4集《龍拳虎威》（Rocky IV）戰死。由美國男星Michael B. Jordan主演的《洛奇外傳：王者之後》（Creed）系列正是飾演阿波羅的兒子。史泰龍於社交網站留言悼念：「今天我們失去了一個傳奇。我的人生在我遇到Carl Weathers的一天從此改寫變好。願你力量長存，繼續出拳。」

Carl亦參演美國男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的1987年科幻片《鐵血戰士》（Predator）。阿諾於社交網站留言悼念：「Carl Weathers永遠都是傳奇。不凡的運動員，出色的演員，與傑出的人格。沒有他我們就拍不到《鐵血戰士》，也不會拍得這麼開心。在片場與他一起的每分鐘，都是純粹的快樂。他是那種會推動你做得最好，讓你與他並肩而行的朋友。我會懷念他，並向他家人致意。」

近年Carl最為著名與最後演出的角色，是在2019年起播的《星球大戰》（Star Wars）外傳電視劇《曼達洛人》（The Mandalorian）飾演賞金獵人工會會長格里夫卡加，他憑此獲《艾美獎》劇情組最佳客串演員提名，他亦負責執導其中兩集。《曼達洛人》計劃開拍結局篇電影，未知Carl角色會否易角。